Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана 4 сентября 2020 года выпускает в обращение коллекционные монеты «Год быка» из серии монет «Восточный календарь» из золота и серебра номиналом 500 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.
Монеты поступят в продажу с 8 сентября 2020 года. Их можно будет приобрести во всех территориальных филиалах Национального Банка Казахстана – их адреса указаны на сайте, а также через интернет-магазин Национального Банка.
В дизайне монет использованы мотивы скульптурной композиции фонтана «Восточный календарь» (Алматы). Авторы скульптурной композиции: заслуженный деятель искусств Казахстана, художник-монументалист В. Твердохлебов совместно с А.Татариновым и В. Кацевым. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
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