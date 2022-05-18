18 Мая 2022 11:35

Нацбанк выпускает коллекционные монеты памяти Батырхана Шукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана 18 мая 2022 года выпускает в обращение коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«18 мая исполняется 60 лет со дня рождения талантливого композитора и исполнителя Батырхана Шукенова. Коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI из серебра номиналом 500 тенге открывают новую серию «Изучая монеты – открывай Казахстан». Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК», - говорится в сообщении.

Новая монета Street art. BATYR BEINESI объединит в себе сразу две идейные линии – современное искусство и увековечивание памяти Батырхана Шукенова. Это первый коллаборационный монетный проект НБК в поддержку современного молодежного искусства.

В дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта – граффити команды REPAS «Стена Батыра». По инициативе авторов право на его использование в дизайне монеты было предоставлено НБК на безвозмездной основе.

Монета изготовлена из серебра 925/1000 пробы качеством proof, массой 31,1 гр, диаметром 38,61 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.