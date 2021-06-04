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    10:48, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Нацбанк ввел бессрочный обмен устаревших банкнот образца 2006 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк принял решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил директор департамента наличного денежного обращения Национального Банка Жомарт Кажмуратов.

    По его словам, н а основании многочисленных обращений населения, а также с учетом международного опыта Национальный Банк принял решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после.

    «В случае выпуска новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Другими словами, обе банкноты, как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении года. После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно будет обменять как в филиалах Национального Банка, так и в отделениях банков второго уровня (БВУ) и офисах АО «Казпочта»», - пояснил Ж. Кажмуратов.

    Если же по каким-либо население не успело обменять вышедшие из обращения банкноты в БВУ и офисах АО «Казпочта» в течение трех лет, то филиалы Национального Банка будут принимать их без ограничений по срокам.

    «Все адреса и контакты филиалов Национального Банка доступны на нашем сайте. Нововведения вступают в силу с 12 июня 2021 года», - з аключил представитель НБРК .


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