Нацбанк утвердил Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана утвердил и опубликовал основополагающий документ в сфере денежно-кредитной политики на ближайшие 10 лет – Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. О деталях разработки, содержании и цели документа в интервью МИА «Казинформ» рассказал заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов.

- Акылжан Маликович, какую основную цель преследовал Национальный банк при разработке стратегии?

- Глава государства в своем Послании 1 сентября 2020 года озвучил задачу «по-новому подойти к денежно-кредитной политике». В реализацию данного поручения в целях повышения эффективности проводимой денежно-кредитной политики Национальный банк разработал Стратегию ДКП до 2030 года. Стратегия синхронизирована с долгосрочными документами страны, такими как Национальный план развития до 2025 года.

Наша основная цель – обеспечение стабильности цен. После перехода на режим инфляционного таргетирования ежегодно принимались основные направления денежно-кредитной политики, которые определяли приоритеты проводимой политики на предстоящий год. Теперь же в Стратегии сформировано видение на длительный горизонт, проанализирован опыт перехода на инфляционное таргетирование как в Казахстане, так и других странах, а также рассмотрены текущие барьеры, которые ограничивают эффективность трансмиссионного механизма.

С учетом принятого в феврале Национального плана развития страны до 2025 года в Стратегии отражены ключевые приоритеты, которые позволят устранить барьеры и завершить переход на полноценный режим инфляционного таргетирования.

Мы провели несколько раундов обсуждения проекта Стратегии с международными финансовыми институтами, включая МВФ, Всемирный Банк, ЕБРР, а также казахстанскими экспертами, представителями АФК и банковского сектора. По их итогам документ был дополнен и доработан.

- Вы упомянули переход к полноценному режиму инфляционного таргетирования. В чем его принципиальное отличие от текущего режима? Какие действия необходимо предпринять для внедрения «полноценного» режима?

- С момента перехода на режим инфляционного таргетирования в 2015 году Национальный банк внедрил его ключевые элементы, так называемые «четыре столпа». Это плавающий обменный курс, процентная политика, открытая коммуникация, система анализа и прогнозирования.

Тем не менее внедренный режим можно охарактеризовать как «переходный», так как имеются структурные ограничения, в результате которых воздействие денежно-кредитной политики на инфляционные процессы в стране ослаблено. Это связано, в большей степени, с низкой диверсификацией экономики, высокой зависимостью от импорта, недостаточным развитием финансового рынка, активным госкредитованием при мягких фискальных ограничениях. В международной практике такой режим называют «light IT».

По мере преодоления перечисленных вызовов мы ожидаем снижения подверженности экономики различным рискам и, как следствие, усиления воздействия денежно-кредитной политики на инфляцию. Таким образом, мы можем достичь так называемого полноценного или «full-fledged» режима инфляционного таргетирования. Это позволит повысить эффективность принимаемых решений и достичь базовых преимуществ для устойчивого развития экономики.

- Как мы понимаем, в документеуже обозначены пути преодоления указанных вызовов. В каком направлении предполагается работать?

- Для преодоления существующих вызовов и повышения эффективности денежно-кредитной политики мы выделяем три ключевых направления, включающие приоритетные задачи по усилению монетарных основ, дальнейшему развитию финансового сектора, а также синхронизации действий в области макроэкономической политики страны.

Первое направление позволит снизить и заякорить инфляционные ожидания, укрепить режим плавающего обменного курса, поддерживая достаточный уровень международных резервов, а также усилить коммуникационную политику Национального банка.

Развитие эффективного финансового сектора повысит доверие к национальной валюте и приведет к большей устойчивости финансовой системы страны.

Проведение ответственной макроэкономической политики снизит зависимость от внешних факторов, усилит фискальную позицию и повысит устойчивость национальной экономики.

В Стратегии подробно описаны меры по каждому из данных направлений и ожидаемые результаты от их успешной реализации.

- Каким образом Национальный Банк планирует достичь снижения инфляции до 3-4% в 2025 году, учитывая текущую ситуацию в экономике?

- С учетом необходимого восстановления экономики после шока, связанного с распространением коронавируса, и сбалансированного развития Национальный банк стремится осуществить постепенное снижение инфляции до уровня среднесрочного таргета.

Основным инструментом воздействия денежно-кредитной политики на инфляцию останется базовая ставка, которая будет устанавливаться в зависимости от текущей и прогнозной динамики инфляции.

Однако, как мы постоянно подчеркиваем, достижение целевого показателя инфляции требует не только принятия мер со стороны Национального банка, но и совместных усилий с Правительством. Это связано с тем, что имеется множество факторов, которые лежат вне сферы влияния денежно-кредитной политики. В этой связи Стратегия предусматривает комплекс мер со стороны Национального банка и Правительства, который позволит повысить эффективность денежно-кредитной политики и усилить контроль над инфляцией в будущем.

Основным инструментом координации совместных мер с Правительством является подписанное 23 февраля текущего года Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы между Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Предстоит решить целый ряд вопросов, связанных с дальнейшей диверсификацией нашей экономики, насыщением потребительского рынка отечественными товарами, расширением несырьевого экспорта, а также более лучшей координацией монетарной и фискальной политик.

- Какие меры будут приняты для повышения фискальной устойчивости со стороны Правительства, и зачем это Национальному банку?

- Фискальная политика в условиях мягкого бюджетного ограничения оказывает более сильное влияние на формирование спроса домохозяйств и потребительскую инфляцию, чем денежно-кредитная политика, которая влияет на спрос опосредованно через финансовую систему. Соответственно, для устойчивого снижения инфляции и поддержания ее на низком уровне важны устойчивость и предсказуемость фискальной политики, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности, снижение зависимости расходов бюджета от цен на нефть, повышение эффективности и стабильности государственных расходов.

Сегодня совместно с Правительством ведется работа по разработке бюджетного правила с целью ограничения уровня и темпов роста государственных расходов, эффективной стабилизации государственных расходов и снижающих влияния цен на нефть, внедрение которого начнется в 2022 году при формировании республиканского бюджета на 2023-2025 годы.

Наряду с разработкой и внедрением бюджетного правила, необходимо улучшение фискальной статистики. В этом направлении в рамках исполнения поручений Главы государства планируется расширить охват бюджета и включить внебюджетные расходы в периметр консолидированного бюджета. Это позволит повысить фискальную дисциплину и качество принимаемых решений.

- Нацбанк уже неоднократно заявляет о постепенном выходе из финансирования госпрограмм поддержки экономики. Какова цель, и почему это важно?

- В 2020 году в условиях кризиса на фоне распространения пандемии и введения карантинных мер в мире изменилась роль центральных банков. Многие центральные банки взяли на себя активную роль в поддержке восстановления экономики. В этих условиях Национальный банк принял активное участие в финансировании антикризисных инициатив Главы государства в соответствии с общемировыми трендами. Учитывая масштаб и природу шока коронавируса на экономику, общий объем финансирования Национальным банком составил 2,3 трлн тенге (более 50% общего финансирования антикризисного пакета).

Нерыночные условия предоставления ресурсов деформируют рынок и способствуют ухудшению трансмиссии денежно-кредитной политики. Реализуемые программы господдержки экономики, расходы государственного и квазигосударственного секторов вкупе с финансированием экономики со стороны Национального банка в значительной степени формируют избыток ликвидности, который оказывает проинфляционное давление

Национальный банк планирует постепенный выход из программ кредитования экономики с 2023 года, по мере восстановления роста экономики. Полный выход из программ и переход на рыночные принципы кредитования в экономике планируется завершить к 2025 году. Такой своевременный выход из программ позволит устранить искажения в ценообразовании на финансовые ресурсы, что приведет к полноценному развитию финансового рынка и повышению экономической конкуренции в целом.