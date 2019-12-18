Нацбанк улучшил прогнозы роста экономики Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана пересмотрел в сторону повышения прогноз роста ВВП страны в текущем году до 4,2%. Ожидается, что в 2020 году экономика республики вырастет на 3,8%. Об этом говорится в опубликованном Нацбанком «Обзоре инфляции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогнозы по росту экономики в 2019-2020 годах пересмотрены в сторону увеличения. Пересмотр прогнозов связан с положительным фискальным импульсом в 2020 году и переоценкой прогноза валового накопления в сторону более высокого роста в результате ожидаемого продолжения реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов», - отмечается в документе.

Основным драйвером роста на краткосрочном горизонте останется потребительский спрос, поддерживаемый ростом реальных денежных доходов населения и положительным фискальным импульсом. В 2020 году планируется сохранение социальной направленности государственной политики на фоне ожидаемого роста оплаты труда бюджетным работникам, а также увеличение расходов бюджета на социальную поддержку и социальную помощь.

Ожидается, что потребление органов государственного управления также будет вносить положительный вклад в рост ВВП в условиях роста расходов на оплату труда и затрат на приобретение работ и услуг государственным сектором.

Согласно прогнозам Нацбанка, экспорт будет расти умеренными темпами на фоне роста добычи нефти и газового конденсата. Вместе с этим предполагается сохранение слабого внешнего спроса на фоне замедления экономик ЕС и Китая. На фоне увеличения потребительского и инвестиционного спроса импорт будет расти, оказывая сдерживающее влияние на динамику экономической активности.

В краткосрочном периоде рост ВВП методом производства будет сопровождаться положительной динамикой во всех основных отраслях экономики. Рост в горнодобывающей промышленности будет связан с увеличением объемов добычи нефти и газового конденсата. Обрабатывающая промышленность будет демонстрировать рост за счет увеличения производства в черной металлургии и цветных металлах.

«Положительная динамика в горнодобывающей промышленности и увеличение потребительского спроса будут способствовать росту торговли. Наряду с этим, предполагается сохранение положительной динамики в строительстве и транспорте на фоне реализации масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов», - говорится в «Обзоре инфляции».

Нацбанк прогнозирует небольшое замедление роста ВВП в первом полугодии 2021 года.

«Снижение темпов роста потребительского спроса будет связано с нейтральным фискальным импульсом и более сдержанным ростом реальных денежных доходов населения. При этом эффект от реализации масштабных инфраструктурных проектов и проектов в промышленной отрасли на инвестиционную активность будет ниже, чем в 2020 году. Будет наблюдаться замедление реального экспорта на фоне более сдержанной динамики объемов добычи нефтепродуктов. Импорт также будет демонстрировать более низкие темпы роста в результате замедления внутреннего потребительского и инвестиционного спроса», - прогнозирует Национальный банк.