+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -9 °С
USD 382.14 EUR 426.39
RUB 6.16 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нацбанк сообщил о реорганизации ипотечной организации «Баспана»

6 Января 2020 11:30
Поделиться:
Нацбанк сообщил о реорганизации ипотечной организации «Баспана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Казахстана в качестве единственного акционера принял решение о добровольной реорганизации АО «Казахстанский фонд устойчивости» в форме присоединения к нему АО «Ипотечная организация «Баспана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

С 1 января начинается реорганизация Национального банка РК
Представитель Нацбанка о помощи ипотечникам: «В первую очередь, эти поправки направлены на поддержку представителей социально-уязвимых слоев населения» С 1 января изменится расчет долговой нагрузки казахстанцев – Нацбанк Займы на 157, 6 млрд тенге одобрены по программе «7-20-25»

«Реорганизованная компания сохранит направления деятельности АО «Ипотечная организация «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости»: содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня; реализация государственной программы по рефинансированию ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), а также осуществление функций оператора Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» и рыночного ипотечного продукта «Баспана хит» с осуществлением выкупа прав требования по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня в соответствии с программами», - сообщили в регуляторе.

Как отметили в Нацбанке, реорганизация позволит повысить эффективность использования активов АО «Ипотечная организация «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» в целях развития банковского сектора и повышения уровня доступности ипотечных займов для населения.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нацбанк Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив