Нацбанк сообщил о реорганизации ипотечной организации «Баспана»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Казахстана в качестве единственного акционера принял решение о добровольной реорганизации АО «Казахстанский фонд устойчивости» в форме присоединения к нему АО «Ипотечная организация «Баспана», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Реорганизованная компания сохранит направления деятельности АО «Ипотечная организация «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости»: содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня; реализация государственной программы по рефинансированию ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), а также осуществление функций оператора Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» и рыночного ипотечного продукта «Баспана хит» с осуществлением выкупа прав требования по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня в соответствии с программами», - сообщили в регуляторе.
Как отметили в Нацбанке, реорганизация позволит повысить эффективность использования активов АО «Ипотечная организация «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» в целях развития банковского сектора и повышения уровня доступности ипотечных займов для населения.
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