Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25% годовых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п., передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Годовая инфляция складывается ниже ожиданий Национального банка. Темпы роста реального ВВП постепенно ускоряются. С учетом текущего решения по базовой ставке инфляция сложится в пределах целевого коридора 4-6% на 2019-2020 годы. Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом баланса внутренних и внешних рисков, которые будут определять уровень фактической инфляции и ее соответствие целевым ориентирам», - сообщили в регуляторе.

Годовая инфляция в ноябре 2019 года составила 5,4% (в октябре – 5,5%) и на протяжении мая-ноября текущего года находится на стабильном уровне в узком коридоре 5,3-5,5%. Наибольший вклад в инфляцию продолжают вносить цены на продовольственные товары, которые стабилизировались на уровне октября и составили 9,7%. Основной причиной продовольственной инфляции остается рост цен на мясо, хлебобулочные изделия и крупы, которые за год подорожали на 13,4% и 15,5% соответственно. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает продолжающееся замедление роста цен на непродовольственные товары до 4,8% и платных услуг – до 0,6%.

Расширение потребительского спроса и ускорение роста экономической активности остаются основными проинфляционными факторами. Рост реальных денежных доходов населения составил 6,4% в январе-сентябре 2019 года. Реальная заработная плата в третьем квартале ускорилась до 12%, при этом рост наблюдается во всех основных секторах экономики. Поддержку потреблению домашних хозяйств оказывают увеличившиеся по сравнению с предыдущим годом бюджетные расходы на социальную поддержку и заработную плату, а также высокие темпы роста потребительского кредитования (в октябре 23,8% в годовом выражении).

В январе-октябре текущего года краткосрочный экономический индикатор увеличился на 4,7% в годовом выражении. Положительный вклад внесли строительство – на 12,7%, торговля – на 7,5%, транспорт – на 5,6%, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность – на 3,7% и 3,3%, соответственно. Расширение инвестиций за январь-октябрь 2019 года составило 8,2%. По оценке Нацбанка, в 2019 году реальный рост ВВП составит 4,2%.

В 2019 году рост экономики оценивается регулятором в 4,2%, в 2020 году – 3,8%. Основными факторами будут рост потребительского спроса на фоне увеличения реальных денежных доходов населения, повышение инвестиционного спроса в результате реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, увеличение экспорта вследствие наращивания объемов добычи нефти и газового конденсата.

Влияние факторов внешнего сектора носит относительно нейтральный характер. Внешние монетарные условия способствуют смягчению инфляционного фона.

Годовая инфляция прогнозируется внутри целевого коридора 4-6% в диапазоне 5,5-5,7% на конец 2019 года с замедлением к концу 2020 года до 5-5,5%. В первом квартале 2020 года возможна реализация проинфляционных рисков краткосрочного характера и ускорение инфляции до уровня верхней границы целевого коридора. Это связано с повышением регулируемых тарифов на платные услуги населению, а также цен на отдельные виды продуктов питания. В среднесрочной перспективе основными факторами, определяющими динамику инфляции в 2020 году, останутся продолжение фискального стимулирования экономики и разрыв выпуска, который оценивается регулятором положительным.

Текущие денежно-кредитные условия оцениваются как слабо сдерживающие, что обусловлено необходимостью принятия упреждающих мер по ограничению влияния на инфляционные и курсовые ожидания расширяющегося дефицита текущего счета платежного баланса.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 февраля 2020 года.