Нацбанк РК выпустит коллекционные монеты к 30-летию закрытия ядерного полигона в Семее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 мая 2022 года объявлен старт продажи коллекционных монет SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA 30 JYL из серии «Выдающиеся события и люди», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Казахстана.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин Национального Банка Казахстана на платформе www.kazcoins.nationalbank.kz

30 лет назад в истории независимого Казахстана было принято историческое решение: 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

На реверсе монет SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA 30 JYL размещены стилизованные изображения в форме ядерного взрыва, состоящего из двух частей. Левая часть выполнена в форме осколков, символизирующих историю ядерных испытаний, унесенные жизни и поломанные судьбы. Правая – в виде стилизованного изображения сухого дерева как символа пострадавшей природы. В высохшей кроне дерева – изображение зеленого листка, который трактуется как символ возрождения и надежды.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы с применением технологии нанесения эмали. Масса монеты составляет 31,1 грамма, ее номинал 500 тенге, тираж 5 тыс. штук. Масса монеты из сплава нейзильбер составляет 11,17 грамма, она будет выпущена номиналом в 100 тенге и тиражом 100 тыс. штук.