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    12:29, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Нацбанк РК выходит из программ по финансированию экономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК намерен выйти из программ по финансированию экономики. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Среднесрочная денежно-кредитная политика Национального банка будет проводиться в соответствии со стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года. Одним из направлений является выход Национального банка из программ по финансированию экономики», - сказал Виталий Тутушкин.

    По его словам, это необходимо для того, чтобы устранить искажения в ценообразовании на финансовые ресурсы, улучшить трансмиссию денежно-кредитной политики и сократить проинфляционное давление, которое формируется избыточной ликвидностью в банковском секторе.

    «Мы уже завершили финансирование по 5 программам. Финансирование программ «Экономика простых вещей» и «7-20-25» продолжится до полного использования запланированных объемов», - добавил Виталий Тутушкин.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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