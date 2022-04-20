Нацбанк РК выходит из программ по финансированию экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК намерен выйти из программ по финансированию экономики. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среднесрочная денежно-кредитная политика Национального банка будет проводиться в соответствии со стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года. Одним из направлений является выход Национального банка из программ по финансированию экономики», - сказал Виталий Тутушкин.

По его словам, это необходимо для того, чтобы устранить искажения в ценообразовании на финансовые ресурсы, улучшить трансмиссию денежно-кредитной политики и сократить проинфляционное давление, которое формируется избыточной ликвидностью в банковском секторе.

«Мы уже завершили финансирование по 5 программам. Финансирование программ «Экономика простых вещей» и «7-20-25» продолжится до полного использования запланированных объемов», - добавил Виталий Тутушкин.