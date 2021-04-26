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Нацбанк РК установил базовую ставку на уровне 9%

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Апреля 2021, 15:28
Нацбанк РК установил базовую ставку на уровне 9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,00% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,00% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,00%.

Решение обусловлено сохранением действия проинфляционных факторов, несмотря на незначительное замедление фактической инфляции. Риски роста цен связаны с ростом тарифов на электроэнергию, повышением цен на бензин, уточнением параметров государственного бюджета, продолжающимся ростом внешних цен на продовольственные товары, ускорением инфляции в странах – торговых партнерах и возросшей вероятностью ухудшения ситуации с COVID-19 в мире на фоне возникающих проблем с вакцинацией. Во внутреннем секторе наметились признаки восстановления деловой активности, свидетельствуя о постепенном оживлении спроса, чему способствует рост реальных денежных доходов населения.

Динамика годовой инфляции формируется ниже оценок Национального банка. По итогам марта 2021 года она снизилась до 7,0%по сравнению с 7,4% в феврале и январе 2021 года.

Продовольственная компонента продолжает вносить основной вклад в инфляцию, несмотря на замедление годовых темпов роста цен с 11,6% в феврале до 10,7% в марте 2021 года. В структуре продовольственных товаров отмечается замедление годовых темпов роста цен на большую часть продуктов питания, что во многом объясняется высокой базой 2020 года, когда на фоне возросшего спроса и разрыва цепочек поставок наблюдался значительный рост цен. При этом годовой рост стоимости отдельных товаров (подсолнечного масла, яиц) продолжается.

Инфляция непродовольственной компоненты ускорилась с 5,2% в феврале 2021 года до 5,6% в марте 2021 года. Это, в частности, обусловлено повышением цен на обувь, одежду и бензин. Данные товары ранее оказывали основное сдерживающее влияние на непродовольственную инфляцию.

Снижение темпов роста цен наблюдается на платные услуги. Инфляция данной компоненты замедлилась с 4,2% в декабре 2020 года до 3,7% в марте 2021 года. Основными факторами снижения стали годовая дефляция на регулируемые коммунальные услуги и замедление годовых темпов роста цен на аренду жилья и транспортные услуги.

Различные оценки базовой инфляции свидетельствуют о формировании инфляционных процессов преимущественно выше целевого коридора. В экономике по-прежнему сохраняется высокий рост цен на отдельные продовольственные товары, а динамика роста цен на некоторые непродовольственные товары и услуги может свидетельствовать о постепенном восстановлении потребительского спроса.

Наблюдается повышение инфляционных ожиданий. В марте 2021 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,9% (6,7% – в феврале 2021 года). Доля респондентов, ожидающих сохранения текущего роста либо более быстрого роста цен в течение следующих 12 месяцев, повысилась до 44% (42% – в феврале 2021 года).

Ситуация во внутренней экономике постепенно улучшается и развивается в соответствии с прогнозами Национального банка (рост на 3,4-3,7% в 2021 году).Экономика Казахстана по итогам первого квартала 2021 года сократилась на 1,6% в годовом выражении. После снижения ВВП в январе темпы сокращения экономики в феврале замедлились. В марте динамика ВВП перешла в зону роста. Стабильный рост показали отрасли обрабатывающей промышленности, строительства, информации и связи, сельского хозяйства и государственного сектора. Основной отрицательный вклад в динамику ВВП внесли отрасли горнодобывающей промышленности, торговли и транспорта.

Итоги опроса предприятий Национальным банком также указывают на улучшение настроений в реальном секторе. В марте 2021 года индекс деловой активности превысил отметку 50 впервые с начала 2020 года, составив 50,6. Восстановление экономической активности наблюдается в промышленности и сфере услуг. В строительстве продолжилась тенденция снижения деловой активности, показатель уменьшился на 0,9 пункта. Также предприятия отмечают улучшение условий ведения бизнеса.

В январе-феврале 2021 года реальные доходы населения продемонстрировали позитивную динамику и выросли на 3,3%. Рост доходов обусловлен сохранением увеличения реальной заработной платы и пенсий.

Ситуация во внешнем секторе остается неопределенной. На фоне проводимой вакцинации и принятия дополнительных мер финансовой поддержки в ряде стран ожидается более сильный рост мировой экономики, чем прогнозировалось ранее. МВФ повысил прогнозы роста мировой экономики в 2021 году с 5,5% до 6,0%, в т.ч. среди экономик стран – торговых партнеров Казахстана: по ЕС – с 4,2% до 4,4%, по Китаю – с 8,1% до 8,4%, по России – с 3,0% до 3,8%. При этом МВФ пересмотрел рост экономики Казахстана в 2021 году по сравнению с октябрьской оценкой, с 3,0% до 3,2%.

Одним из основных драйверов роста остается промышленность. При этом сохраняются риски более медленного восстановления глобального спроса ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации в мире и появления новых штаммов коронавируса, ускорения инфляции в развитых странах, а также усиления геополитической напряженности.

Продолжается рост цен на мировых продовольственных рынках. Индекс продовольственных цен ФАО растет десятый месяц подряд и в марте 2021 года составил 118,5 пункта, достигнув максимального значения с июня 2014 года. Это обусловлено подорожанием растительных масел, мяса и молочной продукции.

В странах – торговых партнерах Казахстана наблюдается ускорение инфляционных процессов. В Китае после двухмесячной дефляции рост цен возобновился. По итогам марта 2021 года годовая инфляция составила 0,4%. В ЕС в марте 2021 года рост цен ускорился до 1,7%. В России на фоне повышенного инфляционного давления в условиях расширения спроса годовая инфляция ускорилась и сложилась на уровне 5,8%.

На фоне растущего проинфляционного давления центральные банки отдельных развивающихся стран, включая Россию, Турцию, Бразилию, Украину, в марте 2021 года ужесточили монетарные условия. С начала года Центральный банк России дважды повысил ключевую ставку – с 4,25% до 5,0%.

Текущая ситуация на мировом рынке нефти улучшается при поддержке глобальных программ вакцинации и пакетов стимулов в ключевых странах. Цена на нефть марки Brent с начала апреля 2021 года удерживается выше 62 долларов США за баррель. Дополнительным поддерживающим фактором является формирование дефицита нефти на фоне ускорения потребления.

С учетом быстрого восстановления потребления международные организации незначительно скорректировали свои прогнозы в сторону повышения. По оценкам EIA, среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2021 году составит 62,3 долл. США за баррель, в 2022 году – 60,5 долл. США за баррель. Основные риски будущего развития рынка нефти связаны с дальнейшей динамикой заболеваемости COVID-19, темпами наращивания добычи ОПЕК+ и потенциальным увеличением экспорта со стороны Ирана.

С учетом внешних и внутренних проинфляционных рисков дальнейшее замедление годовой инфляции может происходить более медленными темпами. Ожидаемый рост тарифов на электроэнергию и увеличение расходов республиканского бюджета преимущественно за счет выделения дополнительного целевого трансферта из Национального фонда на 850 млрд тенге являются новыми условиями прогноза и требуют оценки влияния на траекторию инфляции в краткосрочном и среднесрочном периодах.

Следующее решение по базовой ставке будет принято по результатам предстоящего прогнозного раунда «май – июнь 2021 года» и основано на обновленных прогнозах по инфляции и других макроэкономических показателей, а также балансе рисков.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 7 июня 2021 года в 15:00 по времени Нур-Султана.

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