Нацбанк РК сообщил об усилении мер финансового мониторинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан активно ведет работы по подготовке к предстоящей в 2022 году взаимной оценке технического соответствия законодательства страны международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы ПОД/ФТ в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

В рамках проводимых работ и в целях соответствия международным стандартам FATF Национальным Банком РК, Агентством РК по финансовому мониторингу, а также Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка принят совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга в целях предотвращения незаконных трансграничных финансовых операций и противодействия отмыванию денег.

Разработан перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типологий, схем и способов легализации преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга финансовыми организациями и порядок действий для банков второго уровня при их проведении.

В соответствии с лучшей мировой практикой, банки в качестве субъектов финансового мониторинга усилят свою работу по детальному изучению высокорисковых операций в рамках принципов KYC (знай своего клиента).

Данные меры направлены на противодействие нелегальным потокам капитала и повысят прозрачность трансграничных операций.