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    14:24, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Нацбанк РК сообщил об усилении мер финансового мониторинга

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан активно ведет работы по подготовке к предстоящей в 2022 году взаимной оценке технического соответствия законодательства страны международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы ПОД/ФТ в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    В рамках проводимых работ и в целях соответствия международным стандартам FATF Национальным Банком РК, Агентством РК по финансовому мониторингу, а также Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка принят совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга в целях предотвращения незаконных трансграничных финансовых операций и противодействия отмыванию денег.

    Разработан перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типологий, схем и способов легализации преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга финансовыми организациями и порядок действий для банков второго уровня при их проведении.

    В соответствии с лучшей мировой практикой, банки в качестве субъектов финансового мониторинга усилят свою работу по детальному изучению высокорисковых операций в рамках принципов KYC (знай своего клиента).

    Данные меры направлены на противодействие нелегальным потокам капитала и повысят прозрачность трансграничных операций.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Борьба с преступностью Общество ЧП-2022
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