Нацбанк РК сообщил об усилении мер финансового мониторинга
В рамках проводимых работ и в целях соответствия международным стандартам FATF Национальным Банком РК, Агентством РК по финансовому мониторингу, а также Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка принят совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга в целях предотвращения незаконных трансграничных финансовых операций и противодействия отмыванию денег.
Разработан перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типологий, схем и способов легализации преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга финансовыми организациями и порядок действий для банков второго уровня при их проведении.
В соответствии с лучшей мировой практикой, банки в качестве субъектов финансового мониторинга усилят свою работу по детальному изучению высокорисковых операций в рамках принципов KYC (знай своего клиента).
Данные меры направлены на противодействие нелегальным потокам капитала и повысят прозрачность трансграничных операций.