Нацбанк РК сообщил о начале продаж коллекционных монет JETI QAZYNA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана сообщает о начале продаж с 30 ноября 2021 года коллекционных монет JETI QAZYNA из серии монет «Сокровища степи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Реализация монет номиналами 500 тенге и блистерного набора будет осуществляться через интернет-магазин НБК на платформе www.kazcoins.nationalbank.kz.

Биколорные циркуляционные монеты: из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «uncirculated» номиналом 100 тенге. К оллекционные монеты: из золота номиналом 500 тенге, из серебра номиналом 500 тенге, из серебра номиналом 5000 тенге; из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «brilliant uncirculated» номиналом 100 тенге состоящих в одном блистерном наборе.

Все монеты «JETI QAZYNA» выпускаются в рамках серии «Сокровища степи».

«Древняя казахская легенда гласит, что у настоящего кочевника было семь сокровищ: мужественность, мудрая и красивая жена, преданная собака, всесторонние знания, хорошее ружье, быстроногий скакун и охотничий беркут. Считается, что мудрая жена обережет семейный очаг, верная собака поможет в охоте, хорошее ружье не подведет в бою, быстроногий скакун и охотничий беркут выручат в нужный момент, а всесторонние знания помогут принимать мудрые решения», - говорится на сайте Нацбанке о коллекционных монетах JETI QAZYNA.

О биколорных циркуляционных монетах «JETI QAZYNA» номиналом 100 тенге

Биколорные циркуляционные монеты номиналом 100 тенге представлены в 7 видах - «ER JIGIT», «SULÝ ÁIEL», «QUMAI TAZY», «AQYL BILIM», «BEREN MYLTYQ», «JÚIRIK AT», «QYRAN BÚRKIT».

Эти монеты выйдут в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами. Это означает, что монеты из серии «JETI QAZYNA» являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги.

При этом, технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. Эти монеты по технических характеристикам полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. В этой связи дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет «JETI QAZYNA» не требуется.

Циркуляционные биколорные монеты «JETI QAZYNA» изготовлены из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «uncirculated». Номинал – 100 тенге, масса – 6,45 г, диаметр – 24,5 мм, 500 000 штук каждого вида, общий тираж - 3,5 млн шт.

О колекционных монетах «JETI QAZYNA»

Коллекционные монеты «JETI QAZYNA» из золота, серебра и мельхиора отображают художественный образ всех семи сокровищ степи на одной монете.

Блистерный набор состоит из одной коллекционной монеты из сплава мельхиор качеством «рrооf-like» номиналом 200 тенге и семи биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «brilliant uncirculated» номиналом 100 тенге. Тираж данных блистерных наборов составляет 25 000 штук.

Коллекционные монеты «JETI QAZYNA» изготовлены:

1) из золота 999/1000 пробы качеством «proof», номиналом 500 тенге, массой 7,78 граммов, диаметром 25 мм, тиражом 1 000 штук;

2) из серебра 925/1000 пробы качеством «proof», номиналом 5 000 тенге, массой 777,5 грамма, диаметром 100 мм, тиражом 250 штук;

3) из серебра 925/1000 пробы качеством «proof», номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, тиражом 3 000 штук;

4) из сплава мельхиор МН 25 качеством «рrооf-like», номиналом 200 тенге, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, тиражом 25 000 штук.

5) из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «brilliant uncirculated», номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 мм, по 25 000 штук каждого вида, общим тиражом 175 000 штук.

Монеты из золота номиналом 500 тенге, из серебра номиналом 500 и 5 000 тенге, блистерный набор состоящий из одной коллекционной монеты из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и семи биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «brilliant uncirculated» номиналом 100 тенге предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Монеты из золота и серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Казахстана на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качеством «proof-like» и из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «brilliant uncirculated» выпускаются в блистерном наборе.

Все монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные и биколорные циркуляционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.