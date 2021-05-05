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    15:12, 05 Май 2021 | GMT +6

    Нацбанк РК сообщил о начале продаж инвестиционных монет ALTYN BARYS

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана сообщает о начале продаж с 6 мая 2021 года инвестиционных монет ALTYN BARYS, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    Монеты будут доступны для покупки через интернет-магазин kazcoins.nationalbank.kz. Для этого пользователям необходимо пройти регистрацию и создать личный кабинет.

    Инвестиционные монеты ALTYN BARYS – это высококачественные золотые монеты высшей пробы 999,9.

    Особенностью инвестиционных монет является возможность получения дохода в зависимости от стоимости и веса металла, из которого изготовлена монета. Также в соответствии с правилами инвестмонеты принимаются Национальным Банком к обратному выкупу, и цена рассчитывается по весу металла в монете.

    Инвестиционные монеты всех номиналов обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

    Инвестиционные монеты ALTYN BARYS изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

    Ранее Национальный Банк Казахстана сообщил о начале продаж с 5 мая 2021 года коллекционных монет JUBAN MOLDAGALIEV.100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди» и TORAŃǴY из серии «Флора и фауна Казахстана».


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