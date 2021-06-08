Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,00% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,00% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,00%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наблюдается сохранение внешнего инфляционного давления, обусловленного ростом мировых продовольственных цен и ускорением инфляции в странах – основных торговых партнерах Казахстана. Во внутренней экономике продолжается процесс постепенного восстановления деловой активности и потребительского спроса.

Основные риски инфляции в Казахстане в среднесрочной перспективе связаны с более сильным фискальным стимулированием экономики, дальнейшим ростом внутренних цен на ГСМ, более высокой продовольственной инфляцией в результате увеличения цен на мировых рынках и возникновением дисбалансов на внутреннем рынке продовольствия, а также сворачиванием стимулов центральными банками развитых стран.

По итогам мая 2021 года годовая инфляция составила 7,2%. Рост цен на непродовольственные товары и платные услуги был частично нивелирован дезинфляционными процессами на продовольственном рынке.

Продовольственная инфляция продолжила замедляться и по итогам мая 2021 года составила 9,3% (9,8% в апреле 2021 года). Ее текущее замедление связано с выходом из расчета высокой базы инфляции 2020 года. При этом на отдельных товарных рынках сохраняется тенденция роста цен. Дополнительное проинфляционное давление оказывает продолжающийся в течение 12 месяцев рост мировых цен на продовольствие. В мае 2021 года произошло резкое увеличение индекса продовольственных цен ФАО – значение составило 127,1 пункта (рост на 39,7%, г/г), что обусловлено скачком цен на растительные масла, сахар и зерновые при умеренном росте цен на мясо и молочную продукцию.

Непродовольственная компонента инфляции в мае 2021 года ускорилась до 6,7% (6,4% в апреле 2021 года) в результате роста цен на ГСМ, одежду и обувь. Удорожание ГСМ связано с ростом цен производителей, восстановлением экономической активности и отложенным эффектом от изменения ставки акцизов в 2020 году.

Годовой рост цен на платные услуги населению по итогам мая 2021 года составил 5,1% (4,1% в апреле 2021 года). Наблюдается рост цен на коммунальные услуги (электроэнергия, вывоз мусора) и услуги пассажирского транспорта. Одновременно с этим, в апреле-мае 2021 года отмечается рост цен на отдельные нерегулируемые услуги на фоне повышенного спроса в условиях смягчения карантинных ограничений и массовой вакцинации населения.

Инфляционные ожидания населения снизились в результате снижения неопределенности в ответах респондентов на фоне улучшения экономической ситуации и массовой вакцинации. В мае 2021 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,6% (7,2% в апреле 2021 года). Доля респондентов, ожидающих сохранения текущего роста цен в течение следующих 12 месяцев, повысилась до 42% (в апреле 2021 года – 26%).

По оценкам Национального Банка, снижение темпов замедления инфляции может привести к превышению целевого коридора 4-6% по итогам 2021 года. Основными факторами пересмотра прогноза инфляции стали рост цен на ГСМ по итогам 5 месяцев 2021 года, увеличение тарифов энергопроизводящих организаций, а также сохранение внешнего инфляционного давления. При этом влияние дополнительного фискального импульса, связанное с уточнением республиканского бюджета, будет перераспределено между 2021 и 2022 годами. На фоне незаякоренных инфляционных ожиданий отмечаем высокую вероятность реализации вторичных инфляционных эффектов от краткосрочных проинфляционных факторов. Это в итоге может привести к более продолжительному периоду замедления инфляции в таргетируемый диапазон.

В 2022 году прогнозируется исчерпание эффекта вышеуказанных факторов внутренней среды и ослабления внешнего инфляционного давления. Ожидается недостижение инфляции в Китае и ЕС своих целевых уровней и стабилизация инфляции в России на уровне 4%, при постепенном снижении мировых продовольственных цен. Учитывая высокую долю продовольственного и непродовольственного импорта из стран-основных торговых партнеров, постепенная стабилизация инфляции в этих странах будет способствовать замедлению инфляции в Казахстане и вхождению в целевой диапазон 4-6%.

Продолжается постепенное улучшение ситуации в реальном секторе экономики. По итогам января-апреля 2021 года рост ВВП составил 0,7% в годовом выражении. Наблюдается восстановительная динамика в торговле (рост на 5,7%) и транспорте (замедление темпов сокращения до -9,0%). Ускорение темпов роста отмечается в обрабатывающей промышленности (7,7%), строительстве (12,5%), а также информации и связи (11,1%).

Наблюдается восстановление потребительской активности населения. Это подтверждается ускорением динамики розничного товарооборота в январе-апреле 2021 года, который впервые с марта 2020 года вышел в зону роста (6,2%, г/г). Поддержку росту потребления домашних хозяйств в первом квартале 2021 года оказал рост реальных среднедушевых доходов населения на 3,4% в результате повышения заработной платы наемных работников и роста расходов бюджета на пенсии и стипендии.

Ситуация в мировой экономике складывается позитивно. Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в мире на фоне введения более 2 млрд доз вакцины началось постепенное ослабление карантинных ограничений в странах с высоким уровнем вакцинации. Данный фактор вкупе со стремительным текущим экономическим ростом ряда крупных стран привел к пересмотру прогнозов международных организаций касательно развития мировой экономики. МВФ на 2021 год повысил прогноз роста мировой экономики с 5,5% до 6,0%.

Прогнозы МВФ по странам-торговым партнерам Казахстана также были пересмотрены в сторону улучшения. В результате развертывания программ вакцинации и снятия ограничительных мер ожидается рост экономики ЕС в 2021 году на 4,4%. Согласно прогнозам, ВВП Китая вырастет на 8,4%, однако давление на экономический рост могут создать наблюдаемые в настоящее время проблемы с поставками и ростом затрат на сырье. По прогнозам, экономика России в текущем году вырастет на 3,8%.

Наблюдается ускорение инфляционных процессов в странах-основных торговых партнерах Казахстана. В Китае в апреле 2021 года годовая инфляция ускорилась до 0,9%, при этом формируясь ниже целевого значения в 3%. В ЕС в апреле 2021 года рост цен достиг 2%, формируясь на уровне таргета. В России после пика, достигнутого в марте 2021 года в результате повышенного инфляционного давления на фоне расширения спроса, годовая инфляция в апреле 2021 года сложилась на уровне 5,5%. В крупнейшей экономике мира – США инфляция ускорилась до 4,2%, отражая глобальную тенденцию ускорения потребительской инфляции на фоне восстановления экономической активности и продолжающегося фискального стимулирования.

Ситуация на мировом рынке нефти продолжает улучшаться. В начале июня т.г. цены на нефть марки Brent превысили 71 долл. США за баррель. Фундаментально цены поддерживаются быстрым ростом спроса в результате проводимой странами вакцинации, а также более сдержанным предложением нефти из стран ОПЕК+ на фоне принятого решения по постепенному увеличению добычи нефти в ближайшей перспективе.

По оценкам EIA, в результате ожидаемого постепенного наращивания добычи нефти в странах вне ОПЕК+, цена на нефть будет незначительно снижаться с текущих значений после второго квартала 2021 года. В течение 2021-2022 годов цена на нефть марки Brent будет находиться на уровне около 60 долл. США за баррель.

Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию в мире и прогнозы международных организаций, Национальный Банк в рамках базового сценария текущего прогнозного раунда пересмотрел цену на нефть марки Brent, повысив ее до 60 долл. США в среднем в 2021-2022 годах.

Согласно обновленным прогнозам Национального Банка, оценки по росту экономики Казахстана были пересмотрены в сторону повышения. В 2021 году рост экономики ожидается на уровне 3,6-3,9%, в 2022 году – в пределах 4,0-4,3%. Главными факторами пересмотра выступили более высокая сценарная цена на нефть и расширение положительного фискального импульса на фоне пересмотра расходов бюджета в текущем году в сторону увеличения. Более быстрое восстановление деловой активности в экономике, а также рост реальных доходов населения будут способствовать расширению совокупного спроса, который станет драйвером роста экономики. Вместе с тем, сдерживающее влияние на динамику ВВП будет оказывать постепенный рост импорта. Восстановление экспорта во второй половине 2021 года будет обусловлено наращиванием объемов добычи нефти по мере смягчения ограничений ОПЕК+, ростом внешнего спроса на казахстанские экспортные товары.

Дальнейшему ускорению роста экономики в 2022 году будет способствовать сохранение темпов повышения внутреннего спроса на фоне улучшения эпидемиологической обстановки и расширение экспорта по мере дальнейшего смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

Текущий уровень базовой ставки позволяет сохранить контроль над динамикой инфляционных процессов и обеспечить постепенное снижение годовой инфляции на среднесрочном горизонте. Монетарные условия, по мере замедления инфляции, будут стремиться к нейтральным значениям в среднесрочной перспективе.

Последующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом соответствия фактической инфляции ее целевым ориентирам, динамики инфляционных ожиданий, темпов восстановления спроса, а также баланса инфляционных рисков на внутреннем и внешнем рынках. В случае реализации рисков со стороны проинфляционных факторов и более медленной динамики дезинфляции по сравнению с прогнозными оценками Национальным Банком будет принято решение по ужесточению денежно-кредитных условий.