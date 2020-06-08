Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 9,5%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/– 2 п.п, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в Нацбанке, ситуация в мировой экономике стабилизировалась, а на отдельных товарных и финансовых рынках демонстрирует оживление. Потребление нефти начало постепенно возобновляться на фоне признаков восстановления экономики Китая, смягчения карантинных мер в некоторых европейских странах и США. Странами ОПЕК+ достигнута предварительная договоренность о продлении параметров сделки по сокращению добычи нефти. Снижение добычи на 9,7 млн. баррелей в сутки продлится до конца июля 2020 года.

Вместе с этим, пандемия COVID-19 и ограничительные меры по борьбе с распространением инфекции продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику. Показатели деловой активности в мае 2020 года все еще находятся на уровнях, близких к историческим минимумам. Данная ситуация оказывает негативное влияние на экономическую активность и инфляционные процессы в Казахстане.

Очередное плановое решение Национального банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 20 июля 2020 года.