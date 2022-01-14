Нацбанк РК продлевает сроки приема документов в кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана продлевает сроки приема заявок в рамках отбора претендентов в кадровый резерв до 19 февраля 2022 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Напоминаем, что для участия в отборе необходимо заполнить электронное резюме на сайте Национального Банка Казахстана. Ключевыми критериями при отборе кандидатов являются: образование, высокий уровень квалификации, опыт работы, наличие международных сертификатов (в области финансов, IT)», - уточнили в Нацбанке РК.

Отбор в кадровый резерв проводится поэтапно. Первый этап – подача резюме и мотивационного письма (эссе). Далее по итогам их рассмотрения кандидаты будут приглашены на собеседование с представителями департамента развития человеческого капитала, а также с руководителями заинтересованных подразделений Национального Банка Казахстана.

Соискатели, прошедшие отбор и зачисленные в кадровый резерв, в течение года могут быть трудоустроены в Национальный Банк Казахстана.

Список кандидатов, зачисленных в кадровый резерв, будет опубликован на сайте Национального Банка.