Нацбанк РК продлевает сроки приема документов в кадровый резерв
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана продлевает сроки приема заявок в рамках отбора претендентов в кадровый резерв до 19 февраля 2022 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Напоминаем, что для участия в отборе необходимо заполнить электронное резюме на сайте Национального Банка Казахстана. Ключевыми критериями при отборе кандидатов являются: образование, высокий уровень квалификации, опыт работы, наличие международных сертификатов (в области финансов, IT)», - уточнили в Нацбанке РК.
Отбор в кадровый резерв проводится поэтапно. Первый этап – подача резюме и мотивационного письма (эссе). Далее по итогам их рассмотрения кандидаты будут приглашены на собеседование с представителями департамента развития человеческого капитала, а также с руководителями заинтересованных подразделений Национального Банка Казахстана.
Соискатели, прошедшие отбор и зачисленные в кадровый резерв, в течение года могут быть трудоустроены в Национальный Банк Казахстана.
Список кандидатов, зачисленных в кадровый резерв, будет опубликован на сайте Национального Банка.
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