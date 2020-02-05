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Нацбанк РК приступил к публикации информации об объемах конвертаций и трансфертов Нацфонда

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Февраля 2020, 09:55
Нацбанк РК приступил к публикации информации об объемах конвертаций и трансфертов Нацфонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк приступает к публикации информации об объемах конвертаций и трансфертов Национального фонда на официальном Интернет-ресурсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Цель - реализация поручения Главы государства по итогам второго заседания Национального совета общественного доверия, а также повышение прозрачности и доверия к курсовой политике.

Информация будет ежемесячно публиковаться в разделе «Статистика» и будет содержать сведения об объеме трансферта из Национального фонда, объеме проведенных операций за предыдущий месяц.

Операции Национального фонда в январе 2020 года

В январе 2020 года объем выделенных гарантированных трансфертов из Национального фонда составил 575 млрд. тенге.

В целях выделения гарантированных трансфертов был, прежде всего, использован остаток средств на тенговом счете Национального фонда, пополнение которого произошло ввиду больших нетто-поступлений в Национальный фонд в ноябре и декабре 2019 года.

С учетом остатка на тенговом счете, а также с учетом поступлений в Национальный фонд в январе 2020 года, для обеспечения выделения гарантированных трансфертов Национальный банк проводил операции по конвертации валютных активов Национального фонда на общую сумму 489,4 млн. долл. США (185,9 млрд. тенге).

Напомним, 20 декабря 2019 года в Нур-Султане состоялось второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.


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