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    16:33, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Нацбанк РК принял участие в заседании Координационного комитета Регионального центра МВФ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана принял участие во втором заседании Координационного комитета Регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии при Международном валютном фонде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Банка РК.

    В состав Координационного комитета входят представители стран региона (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), партнеров и доноров, а также представители МВФ. В текущем году Комитет возглавляет заместитель председателя Национального Банка Казахстана Алия Молдабекова.

    Во время онлайн-встречи члены Координационного комитета утвердили план работы до апреля 2022 года. Центр планирует организовать ряд консультационных проектов МВФ для стран региона по основным направлениям: макроэкономика, управление государственными финансами, денежно-кредитная политика, регулирование финансового рынка, статистика.

    Консультационные проекты с учетом передового мирового опыта и экспертизы МВФ проводятся с февраля 2021 года. Также с июля 2020 года Центр реализует и краткосрочные проекты – семинары и вебинары для обмена опытом. В частности, сотрудники Национального Банка приняли участие в 12 вебинарах и 3 региональных мероприятиях в качестве спикеров и слушателей.

    Размещение подобной организации в регионе открывает доступ к лучшему международному опыту для всех заинтересованных стран региона и вносит значительный вклад в развитие человеческого капитала и практику государственного управления.

    Следующее заседание Координационного комитета состоится 7 декабря 2021 года.


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