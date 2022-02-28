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Нацбанк РК при необходимости может приостановить валютные торги - Тимур Жаксылыков

28 Февраля 2022 13:38
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Нацбанк РК при необходимости может приостановить валютные торги - Тимур Жаксылыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нацбанк РК при необходимости может приостановить валютные торги. Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ситуация меняется (на валютном рынке) очень быстро, и она связана с теми внешнеполитическими событиями, на которые мы повлиять не можем сегодня. Мы можем только реагировать, и мы ждем, когда пройдут первые торги», - сказал Тимур Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Вице-министр добавил, что есть антикризисный план.

«Вы же видели информационное сообщение Национального банка, есть регламент Нацбанка – если на торгах начнутся резкие скачки курса, то Нацбанк, у него есть такое право, он торги может остановить. Кроме того Нацбанк заявил, что будет использовать интервенционный механизм. Интервенция Национального банка через покупку национальной валюты и выброс доллара на рынок. Этот инструмент есть, и он будет использоваться. Больше мне добавить нечего», - отметил Тимур Жаксылыков.

Ранее Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Тенге  
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Автор:

Серик Сабеков

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