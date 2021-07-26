Нацбанк РК пояснил причины повышения базовой ставки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость сдерживания инфляции стала причиной повышения базовой ставки. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов.

«Основная задача Национального Банка – это поддержание ценовой стабильности в стране, и наш главный инструмент – это базовая ставка. Ее повышение стало логичным ответом на ускорение текущей инфляции – в июне она достигла рекордного значения – 7,9%, и необходимостью снизить инфляцию до целевого диапазона 4-6% в 2022 году», - отметил А. Баймагамбетов в интервью коресспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, рост инфляции – это не локальное явление, в последние месяцы повышенный проинфляционный фон наблюдается во всем мире.

Он подчеркнул, что задача Нацбанка – это не дать раскрутить инфляционную спираль, сохранив при этом как перспективы экономического роста, так и пространство для дальнейших действий Национального Банка.

«В целом, мы полагаем, что повышение базовой ставки будет способствовать стабильному росту экономики и снизит риски перегрева экономической активности», - отметил А. Баймагамбетов.

В текущих условиях сохранение базовой ставки или ее снижение создало бы существенные проинфляционные риски как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе, добавил спикер.

Полное интервью заместителя Председателя Национального Банка А. Баймагамбетова доступно на нашем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение повысить базовую ставку с 9% до 9,25%.