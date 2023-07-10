Нацбанк РК подготовил обзор по валютам отдельных развивающихся стран за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 1 по 7 июля

2023 года подготовил Национальный банк РК, передает МИА «Казинформ».



По итогам торгов 5 июля рыночный курс тенге составил 443,84 тенге за доллар США, укрепившись с 1 июля на 1,2% (с 449,33).

На внешнем валютном рынке в период с 1 по 7 июля 2023 года произошел ряд значимых событий. Так, по данным Министерства труда США, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне увеличилось на 209 тысяч, что оказалось ниже прогноза экономистов. Тогда как уровень безработицы в июне снизился до 3,6%, оправдав рыночные ожидания. Средняя почасовая заработная плата, превысив ожидания, выросла в июне на 0,4%. На фоне выхода смешанных данных по рынку труда аналитики ожидают, что ФРС продолжит траекторию повышения ставок в июле.

Вышеуказанные факторы привели к негативной динамике валют развивающихся рынков по отношению к доллару США, которая складывалась следующим образом:

южноафриканский ранд ослаб на 0,1% (с 18,85 до 18,87) на фоне роста ожидания повышения ставок ФРС США;

мексиканское песо ослабло на 0,2% (с 17,12 до 17,15) на фоне снижения глобального риск-сентимента;

турецкая лира ослабла на 0,2% (с 26,01 до 26,07). Годовой уровень инфляции потребительских цен снизился в июне до 38,2%;

индонезийская рупия ослабла на 0,5% (с 15066 до 15143) на фоне снижения международных резервов в июне до 135,7 млрд долл. США;

индийская рупия ослабла на 0,9% (с 82,04 до 82,74) на фоне вероятного ужесточения монетарной политики ФРС;

бразильский реал ослаб на 1,7% (с 4,79 до 4,87) на фоне опасения по поводу роста процентных ставок в США;

российский рубль ослаб на 1,9% (с 89,55 до 91,25) на фоне сокращения текущего сальдо торгового баланса.











































