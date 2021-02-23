Нацбанк РК поддержал инициативу по подписанию Соглашения о координации мер по макроэкономической политике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК поддержал инициативу по подписанию Соглашения о координации мер по макроэкономической политике на 2021-2023 годы. Об этом сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк поддерживает инициативу по подписанию Соглашения о координации мер по макроэкономической политике на 2021-2023 годы между Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он вкратце рассказал о содержимом документа.

«В Соглашении предусмотрены совместные обязательства трех заинтересованных сторон в целях координации денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политик, а также политики развития финансового сектора для достижения целей по устойчивому экономическому росту, занятости и стабильности цен», - пояснил Е. Досаев.