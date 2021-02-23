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    09:30, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Нацбанк РК поддержал инициативу по подписанию Соглашения о координации мер по макроэкономической политике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК поддержал инициативу по подписанию Соглашения о координации мер по макроэкономической политике на 2021-2023 годы. Об этом сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный банк поддерживает инициативу по подписанию Соглашения о координации мер по макроэкономической политике на 2021-2023 годы между Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    Он вкратце рассказал о содержимом документа.

    «В Соглашении предусмотрены совместные обязательства трех заинтересованных сторон в целях координации денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политик, а также политики развития финансового сектора для достижения целей по устойчивому экономическому росту, занятости и стабильности цен», - пояснил Е. Досаев.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Экономика
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