Нацбанк РК планирует купить 60 тонн золота в 2020 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова озвучила данные о трансфертах из Национального фонда в феврале, а также рассказала о планах по покупке Нацбанком золота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В феврале потребность в трансфертах из Нацфонда в бюджет составила 263 млрд тенге. В целях обеспечения гарантированного трансферта была осуществлена продажа $462,5 млн или 175 млрд тенге. Весь объем мы реализовали на бирже в течение месяца», - сообщили зампред Нацбанка.

Вместе с тем, она поделилась своим мнением о влиянии валютных интервенций на общий уровень международных резервов. Официальные данные по международным резервам по состоянию на конец февраля будут опубликованы 11 марта.

«По предварительным данным, резервы составили $29,9 млрд, увеличившись за месяц на $550 млн. Валютная часть резервов сократилась на $104 млн до $9,6 млрд, это было полностью компенсировано ростом стоимости портфеля золота на $658 млн до $20,3 млрд. Снижение резервов в валюте было вызвано погашением внешнего долга и проведением валютных интервенций. В свою очередь, активы в золоте увеличились за счет роста его стоимости с $1580 до $1626 за унцию из-за возросших рисков замедления мировой экономики и увеличения физического объема аффинированного золота на 1,7 тонну», - сообщила Алия Молдабекова.

В феврале у местных производителей было куплено порядка 3,6 тонн золота, из них 1,9 тонн или на $100 млн было продано в Нацфонд в рамках новой Концепции.

«Да, мы продолжим покупки золота, произведенного в стране. В 2019 году было приобретено около 57 тонн золота, в текущем году мы планируем выкупить около 60 тонн. Данная практика оправдывает себя сейчас, учитывая неопределенность и опасения на мировых финансовых рынках, золото проявляет свойства безопасного актива, обеспечивая сохранность международных резервов», - заявила Алия Молдабекова.

Кроме того, она озвучила информацию о проектах инвестиционных стратегий по золотовалютным активам и Национальному фонду, в частности, об изменении пропорций валют.

«По золотовалютным активам доля доллара США была увеличена с 52 до 62% за счет снижения инвестиций в корейскую вону и японскую иену. Новое валютное распределение позволит повысить доходность активов при умеренном уровне риска. По Нацфонду планируется инвестировать до 1% от сберегательного портфеля в государственные облигации Китая. Долговой рынок в юанях становится неотъемлемой частью мирового рынка капитала. Включение китайских бумаг в состав мировых индексов может повлечь увеличение спроса со стороны институциональных инвесторов. Данные изменения позволят не только увеличить доходность, но и оптимизировать стратегическое распределение активов», - отметила зампред Нацбанка.

Помимо включения активов в юанях, также повышена доля доллара США в активах Нацфонда до 62,5%.