Нацбанк РК пересматривает прогноз инфляции в сторону повышения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз инфляции Казахстана пересматривается в сторону повышения. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте текущего года инфляция в Казахстане достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись до 12%», - сказал Виталий Тутушкин.

Наибольший вклад в инфляцию, по его словам, внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 15,4%.

«В марте мы наблюдали резкое удорожание социально значимых продовольственных товаров, что было обусловлено опасениями дефицита ряда продуктов питания на фоне запретов их вывоза из России. В итоге на второй неделе марта рост цен на социально значимые товары составил 5,6%. После этого недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары постепенно стабилизируется, составив за последнюю неделю марта 1,3%, а за первую и вторую неделю апреля – по 0,9%», - пояснил Виталий Тутушкин.