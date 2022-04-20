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    11:34, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Нацбанк РК пересматривает прогноз инфляции в сторону повышения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз инфляции Казахстана пересматривается в сторону повышения. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В марте текущего года инфляция в Казахстане достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись до 12%», - сказал Виталий Тутушкин.

    Наибольший вклад в инфляцию, по его словам, внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 15,4%.

    «В марте мы наблюдали резкое удорожание социально значимых продовольственных товаров, что было обусловлено опасениями дефицита ряда продуктов питания на фоне запретов их вывоза из России. В итоге на второй неделе марта рост цен на социально значимые товары составил 5,6%. После этого недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары постепенно стабилизируется, составив за последнюю неделю марта 1,3%, а за первую и вторую неделю апреля – по 0,9%», - пояснил Виталий Тутушкин.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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