Нацбанк РК обновил реестры платежных систем и значимых поставщиков платежных услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана обновил реестр платежных систем. Новая версия доступна на официальном интернет-ресурсе финрегулятора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В Казахстане зарегистрировано 19 платежных систем. Из них системно значимой является межбанковская система переводов денег, работу которой обеспечивает Казахстанский центр межбанковских расчетов НБК. Через МСПД проводится более 91% платежей участников валютного рынка, рынка ценных бумаг, банковского сектора и платежей государственного бюджета.

Система межбанковского клиринга отнесена к значимым платежным системам в реестре НБК по итогам 2021 года. Эта система обслуживает более 50% от розничных платежей, за исключением системно значимой платежной системы и платежных карточек.

Также к значимым платежным системам отнесены две карточные международные платежные системы – Visa и Masterсard.

Среди систем международных денежных переводов, через которые осуществляются переводы физических лиц без открытия банковского счета, к значимым платежным системам отнесена «Золотая корона». В 2021 году в реестр функционирующих в Казахстане систем денежных переводов была включена платежная система Ria Money Transfer.

Остальные 14 платежных систем отнесены к иным платежным системам.

По итогам 2021 года обновлен также реестр значимых поставщиков платежных услуг. Свой статус значимых поставщиков платежных услуг сохранили два поставщика: на рынке платежных карточек и на рынке платежей и переводов через корреспондентские счета. Один поставщик стал значимым в сегменте электронных денег.

Требования к значимым платежным системам и значимым поставщикам платежных услуг установлены нормами Закона «О платежах и платежных системах». Национальный Банк формирует данные реестры на основе аналитических данных о функционировании платежных систем и поставщиков платежных услуг.