Нацбанк РК объявляет конкурс на проведение исследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк Казахстана объявляет о конкурсном отборе соискателей на предоставление грантов для проведения исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Цель – мобилизация научного потенциала академического сообщества в области денежно-кредитной политики и финансовой стабильности, повышение информированности общественности в вопросах денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и др.

Порядок предоставления грантов установлен правилами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Казахстана от 19 апреля 2021 года №47.

К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица (далее – соискатели):

- осуществляющие деятельность по реализации программы высшего и послевузовского образования, исследовательскую деятельность, научную деятельность или деятельность по сбору, хранению и компиляции данных путём проведения опросов, интеграции данных;

- не находящиеся в процессе ликвидации или банкротства.

Конкурсный отбор соискателей проходит на следующие темы исследований:

1. Независимость центрального банка и достижение цели по инфляции;

2. Рамочный подход к фискальной политике;

3. Бюджетные расходы: циклические шоки и фискальные мультипликаторы;

4. Механизмы экстренного предоставления ликвидности;

5. Анализ результативности мер по импортозамещению и диверсификации;

6. «Живые цены»: альтернативные методы мониторинга инфляции услуг;

7. Долг домохозяйств, гетерогенность и финансовая стабильность;

8. Сегментированный рынок труда: циклическая эластичность спроса на квалификацию;

9. Рынок производных финансовых инструментов: барьеры и меры по развитию;

10. Рынок частного капитала в Казахстане, перспективы его развития;

11. Механизмы защиты квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг: опыт законодательства Евросоюза, включая принципы, методы и требования к оценке риск-профиля и квалификации инвестора;

12. Механизмы повышения ликвидности и глубины фондового рынка: международный опыт и имплементация в условиях Казахстана;

13. Реверсивные аннуитеты как источник пожизненных выплат по долговременному уходу за человеком в пожилом возрасте. Построение экономико-математической модели для условий Республики Казахстан;

14. Сравнительный анализ европейской концепции риск-ориентированной модели Solvency II и китайской модели оценки рисков C-ROSS, а также их математическая имплементация исследования на рынок страхования Казахстана.

Общая сумма на предоставление грантов составляет 150 млн тенге. Распределение средств будет зависеть от наличия, качества и обоснованности заявок.

В конкурсной документации представлен полный текст объявления, в том числе список тем исследований, требования к исследованиям, условия проведения отбора соискателей, контактные данные ответственных лиц подразделений Национального Банка.

Заявки соискателей подаются в Национальный Банк Казахстана в электронном виде через Портал Национального Банка Казахстана .

Начало приема заявок – с 10 августа 2021 года. Заявки принимаются до 18 часов24 сентября 2021 года включительно.

Для потенциальных соискателей и СМИ будет проведена онлайн-встреча для предоставления дополнительной информации 13 августа 2021 года. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно будет по следующей ссылке.