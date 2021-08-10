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    16:29, 10 Август 2021 | GMT +6

    Нацбанк РК объявляет конкурс на проведение исследований

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк Казахстана объявляет о конкурсном отборе соискателей на предоставление грантов для проведения исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    Цель – мобилизация научного потенциала академического сообщества в области денежно-кредитной политики и финансовой стабильности, повышение информированности общественности в вопросах денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и др.

    Порядок предоставления грантов установлен правилами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Казахстана от 19 апреля 2021 года №47.

    К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица (далее – соискатели):

    - осуществляющие деятельность по реализации программы высшего и послевузовского образования, исследовательскую деятельность, научную деятельность или деятельность по сбору, хранению и компиляции данных путём проведения опросов, интеграции данных;

    - не находящиеся в процессе ликвидации или банкротства.

    Конкурсный отбор соискателей проходит на следующие темы исследований:

    1. Независимость центрального банка и достижение цели по инфляции;

    2. Рамочный подход к фискальной политике;

    3. Бюджетные расходы: циклические шоки и фискальные мультипликаторы;

    4. Механизмы экстренного предоставления ликвидности;

    5. Анализ результативности мер по импортозамещению и диверсификации;

    6. «Живые цены»: альтернативные методы мониторинга инфляции услуг;

    7. Долг домохозяйств, гетерогенность и финансовая стабильность;

    8. Сегментированный рынок труда: циклическая эластичность спроса на квалификацию;

    9. Рынок производных финансовых инструментов: барьеры и меры по развитию;

    10. Рынок частного капитала в Казахстане, перспективы его развития;

    11. Механизмы защиты квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг: опыт законодательства Евросоюза, включая принципы, методы и требования к оценке риск-профиля и квалификации инвестора;

    12. Механизмы повышения ликвидности и глубины фондового рынка: международный опыт и имплементация в условиях Казахстана;

    13. Реверсивные аннуитеты как источник пожизненных выплат по долговременному уходу за человеком в пожилом возрасте. Построение экономико-математической модели для условий Республики Казахстан;

    14. Сравнительный анализ европейской концепции риск-ориентированной модели Solvency II и китайской модели оценки рисков C-ROSS, а также их математическая имплементация исследования на рынок страхования Казахстана.

    Общая сумма на предоставление грантов составляет 150 млн тенге. Распределение средств будет зависеть от наличия, качества и обоснованности заявок.

    В конкурсной документации представлен полный текст объявления, в том числе список тем исследований, требования к исследованиям, условия проведения отбора соискателей, контактные данные ответственных лиц подразделений Национального Банка.

    Заявки соискателей подаются в Национальный Банк Казахстана в электронном виде через Портал Национального Банка Казахстана.

    Начало приема заявок – с 10 августа 2021 года. Заявки принимаются до 18 часов24 сентября 2021 года включительно.

    Для потенциальных соискателей и СМИ будет проведена онлайн-встреча для предоставления дополнительной информации 13 августа 2021 года. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно будет по следующей ссылке.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Финансы Официально Экономика
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