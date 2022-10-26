Нацбанк РК не исключает дальнейшего повышения базовой ставки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил на пресс-конференции, что Нацбанк делает все для того, чтобы сбережения граждан не обесценивались, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокая инфляция негативно влияет на наиболее уязвимые слои населения, отражаясь на возможностях по обеспечению достойного качества жизни. Необходима решительная реакция со стороны денежно-кредитной политики, которая поддержит стоимость тенговых активов и сохранит доверие к национальной валюте. Мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы сбережения наших граждан не обесценивались и создавали прочный фундамент для роста кредитования со стороны банковского сектора», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава финрегулятора также отметил, что прогнозные оценки по инфляции и другим макроэкономическим показателям пересмотрят, проведут более точную оценку уровня базовой ставки, которая необходима для обеспечения планомерного снижения инфляции в 2023 году.

«Если размер текущего повышения базовой ставки окажется недостаточным, Национальный банк будет рассматривать возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Вероятность такого сценария оценивается как высокая. Немаловажным фактором для нас также станет динамика инфляционных ожиданий субъектов экономики и баланс рисков во внешней и внутренней среде. Подчеркну, что с учетом ожидаемой до конца года инфляции и оценок текущих денежно-кредитных условий у нас имеется потенциал для повышения базовой ставки», - добавил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%.