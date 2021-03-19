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Нацбанк РК начнет продажу коллекционных монет «JETI QAZYNA» из серии «Сокровища степи»

19 Марта 2021 14:59
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Нацбанк РК начнет продажу коллекционных монет «JETI QAZYNA» из серии «Сокровища степи»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана сообщил о начале продаж с 31 марта 2021 года коллекционных монет «JETI QAZYNA» из серии «Сокровища степи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

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Реализация монет будет осуществляться через территориальные филиалы Национального Банка с соблюдением социальной дистанции и эпидемиологических мер.

Монеты «JETI QAZYNA» изготовлены:

1) из золота 999/1000 пробы качеством «proof», номинал – 500 тенге, масса – 7,78 г, диаметр – 25 мм, тираж – 1 000;

2) из серебра 925/1000 пробы качеством «proof», номинал – 5 000 тенге, масса – 777,5 г, диаметр – 100 мм, тираж – 250;

3) из серебра 925/1000 пробы качеством «proof», номинал – 500 тенге, масса – 31,1 г, диаметр – 38,61 мм, тираж – 3 000;


4) из сплава мельхиор МН 25 качеством «рrооf-like», номинал – 200 тенге, масса – 15 г, диаметр – 33 мм, тираж – 25 000;


5) из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «brilliant uncirculated», номинал – 100 тенге, масса – 6,45 г, диаметр – 24,5 мм, по 25 000 штук каждого вида, общий тираж – 175 000.


Монеты из золота и серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Казахстана на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качеством «proof-like» и из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «brilliant uncirculated» выпускаются в блистерном наборе.

Все монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные и биколорные циркуляционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.


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