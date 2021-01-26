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    15:44, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Нацбанк РК начнет поэтапный выход из госпрограмм поддержки экономики с 2023 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2023 года Национальный банк РК начнет поэтапный выход из государственных программ поддержки экономики. Об этом в ходе расширенного заседания правительства с участием Главы государства сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году основные усилия будут направлены на создание необходимых условий для развития рыночных принципов кредитования экономики с учетом поэтапного выхода Национального банка с 2023 года из государственных программ поддержки экономики», - сказал Ерболат Досаев.

    Согласно данным Нацбанка за 2020 год, кредиты экономике увеличились на 5,5% до 14,6 трлн тенге в результате роста долгосрочных кредитов.

    «По мере смягчения денежно-кредитных условий и за счет программ поддержки экономики снижается стоимость кредитных ресурсов реальному сектору экономики до 11,4% по сравнению с 12,1% в декабре 2019 года», - добавил глава Нацбанка.

    «При этом, кредиты предприятиям за год уменьшились на 1,5% при росте кредитов малому бизнесу на 19,3% или 406,4 млрд тенге. Кредиты населению выросли на 13% в большей степени за счет увеличения портфеля ипотечных кредитов на 34,3% или 606 млрд тенге», - отметил Ерболат Досаев.

    В ходе расширенного заседания Правительства Ерболат Досаев также рассказал о валютном рынке.


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