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Нацбанк РК: Информация о моратории на обмен наличной иностранной валюты не соответствует действительности

9 Марта 2020 19:11
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Нацбанк РК: Информация о моратории на обмен наличной иностранной валюты не соответствует действительности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Национального банка сообщает, что информация о введении полного моратория на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10 по 13 марта 2020 года не соответствует действительности. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«В распространяемом через мессенджеры и социальные сети документе отсутствует подпись Председателя Национального банка, печать и исходящий номер. Официальный бланк Национального банка выглядит иным образом.

Национальный Банк сообщает, что вся официальная информация публикуется на официальном сайте www.nationalbank.kz.


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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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