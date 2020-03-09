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Нацбанк РК: Информация о моратории на обмен наличной иностранной валюты не соответствует действительности
9 Марта 2020 19:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Национального банка сообщает, что информация о введении полного моратория на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10 по 13 марта 2020 года не соответствует действительности. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«В распространяемом через мессенджеры и социальные сети документе отсутствует подпись Председателя Национального банка, печать и исходящий номер. Официальный бланк Национального банка выглядит иным образом.
Национальный Банк сообщает, что вся официальная информация публикуется на официальном сайте www.nationalbank.kz.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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