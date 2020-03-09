Нацбанк РК: Информация о моратории на обмен наличной иностранной валюты не соответствует действительности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Национального банка сообщает, что информация о введении полного моратория на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10 по 13 марта 2020 года не соответствует действительности. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В распространяемом через мессенджеры и социальные сети документе отсутствует подпись Председателя Национального банка, печать и исходящий номер. Официальный бланк Национального банка выглядит иным образом.

Национальный Банк сообщает, что вся официальная информация публикуется на официальном сайте www.nationalbank.kz.