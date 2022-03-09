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    08:49, 09 Март 2022 | GMT +6

    Нацбанк РК и KASE изменили регламент торгов по паре тенге – доллар

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совместное заявление сделали Национальный банк РК и АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), передает МИА «Казинформ».

    «Национальный банк Казахстана совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США на 9 марта 2022 года. Торги валютной парой тенге – доллар США откроются 9 марта т.г. в 15:00 по времени города Нур-Султана и состоятся в формате франкфуртского аукциона. Данное решение принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов. Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге – доллар США будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации», - говорится в заявлении.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Главная Экономика
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