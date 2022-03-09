Нацбанк РК и KASE изменили регламент торгов по паре тенге – доллар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совместное заявление сделали Национальный банк РК и АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), передает МИА «Казинформ».

«Национальный банк Казахстана совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США на 9 марта 2022 года. Торги валютной парой тенге – доллар США откроются 9 марта т.г. в 15:00 по времени города Нур-Султана и состоятся в формате франкфуртского аукциона. Данное решение принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов. Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге – доллар США будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации», - говорится в заявлении.