Нацбанк РК готов и далее проводить валютные интервенции в случае усиления рисков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк продолжит придерживаться режима инфляционного таргетирования. Об этом заявил председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный Банк продолжит придерживаться режима инфляционного таргетирования при свободно плавающем курсе, не препятствуя рыночному курсообразованию и исключая таргетирование определенного уровня курса. При этом, мы будем проводить валютные интервенции в случае усиления рисков для финансовой стабильности», - сказал Галымжан Пирматов.

По его словам, комплекс принимаемых мер нацелен на сохранение привлекательности тенговых активов, снижение рисков долларизации и давления на обменный курс, а также смягчение рисков существенного роста инфляции.

Ранее сообщалось, что валовые международные резервы страны на 25 февраля составили 87,7 млрд долларов.

«Национальный Банк внимательно следит за рынками, и в случае дальнейшего ухудшения ситуации продолжит принимать действенные меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности», - добавил Галымжан Пирматов.