30 Июня 2022 12:53

Нацбанк РК добьется результатов, если удастся заякорить инфляционные ожидания - МВФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экспертным мнением об идее наделения Национального Банка Казахстана дополнительным мандатом по росту экономики поделился начальник отдела Центральной Азии в Департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ), глава миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

По его мнению, следует с крайней осторожностью говорить о дополнительных полномочиях для Национального Банка, «размывающих» его независимость. В ситуации роста цен гнаться за несколькими целями – значит снизить и эффективность, и роль денежно-кредитной политики (ДКП).

«Наоборот, международный опыт показывает, что для Национального Банка Казахстана желательна как раз концентрация только на одной цели. Поэтапный отказ от таких непрофильных видов деятельности, как участие в программах льготного кредитования, и в других видах деятельности, имеющих скорее фискальный характер, уже поможет повысить эффективность ДКП и усилить независимость центрального банка и доверие общества к нему», - считает эксперт.

Говоря о факторах и условиях, необходимых для обеспечения экономического роста в Казахстане, Николя Бланше отмечает, что текущая экономическая ситуация во всем мире, в том числе в Казахстане, обусловлена многочисленными потрясениями – это последствия пандемии COVID-19, сбои в цепочках поставок, ситуация в Украине и санкции против России.

«В преодолении этих проблем участвует множество государственных органов, а в круг их интересов входят и защита уязвимых слоев населения, и долгосрочное развитие, и социальная политика», - говорит эксперт.

Меры фискальной политики могут, по его словам, в теории использоваться для поддержки внутреннего спроса и экономического роста, особенно в те периоды, когда высокая инфляция ограничивает возможности роста денежной массы.

«Так обстоит дело и в Казахстане, где государственные расходы могут расти за счет увеличения нефтяных доходов. Конечно, в этом случае фискальная политика должна обеспечить баланс между поддержкой экономики, сохранением фискальной устойчивости и поддержанием макроэкономической стабильности.

В более долгосрочной перспективе для экономического роста имеют решающее значение структурные реформы, и это, безусловно, также справедливо для Казахстана, где государство сейчас играет доминирующую роль в экономике. Необходимо улучшать деловой климат, продолжать переход к рыночной экономике, увеличивать диверсификацию и создавать новые рабочие места именно в частном секторе», - считает глава миссии МВФ по Казахстану.

В этом контексте в Казахстане, как отмечает эксперт, не следует пересматривать основной мандат центрального банка как гаранта ценовой стабильности.

«Национальный Банк Казахстана с большей вероятностью добьется результатов, если для него будут прописаны четкие полномочия, будет высокий уровень доверия общества, а также если удастся заякорить инфляционные ожидания», - заключил Николя Бланше.

Ранее сообщалось, что Национальный Банк РК провел опрос по инфляционным ожиданиям за май 2022 года. Согласно результатам опроса респондентов в мае, инфляционные ожидания населения начали снижаться при высоком восприятии текущих инфляционных процессов.

На повышенном уровне сохраняются инфляционные ожидания предприятий. При этом, ожидается замедление темпов роста цен на готовую продукцию.

Подробные результаты опроса Национальный Банк опубликовал на своем официальном интернет-ресурсе.

Фото:nationalbank.kz