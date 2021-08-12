Нацбанк РК дал прогноз факторов, способных повлиять на тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозах факторов, способных повлиять на национальную валюту в ближайшей перспективе и влиянии штамма дельта на данные прогнозы, сообщила председатель Национального банка Алия Молдабекова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Распространение дельта-штамма коронавируса является основным фактором риска и может привести к переоценке ожиданий по темпам экономического роста. Уже сейчас мы наблюдаем коррекцию финансовых рынков на фоне «дельта-волны» коронавируса.

В первую очередь это касается развивающихся рынков. 27 июля текущего года МВФ уже пересмотрел прогноз мирового ВВП, сохранив его на уровне 6% в 2021 году. Но в рамках этого пересмотра прогноз по развивающимся странам был снижен на 0,4 п.п., до 6,3%, с повышением роста в развитых странах на 0,5 п.п., до 5,6%.

Как и прежде, тенге будет находиться под влиянием рынка углеводородов и общего сентимента по отношению к активам развивающихся стран», - отметила спикер.

«Рынок нефти переживает турбулентность после практически 20%-ного роста котировок с апреля по июль текущего года. Несмотря на снижение коммерческих запасов нефти в США до уровня января 2020 года, распространение дельта-штамма будет препятствовать дальнейшему росту нефти.

Балансирующим фактором для внутреннего валютного рынка является положительный дифференциал ставок по тенге относительно других валют. Недавнее решение Национального банка о повышении базовой ставки поддерживает привлекательность тенговых активов для международных инвесторов, приток которых с начала года составил 392 млрд тенге.

Кроме того, в результате проводимой совместной работы Национального банка и Министерства финансов по построению кривой доходности и повышению ликвидности рынка казахстанских ГЦБ команда по управлению индексами JP Morgan сообщила, что долговой рынок Казахстана был добавлен в так называемый «список под радаром» для потенциального включения наших ГЦБ в глобальный индекс облигаций развивающихся рынков. Мы продолжим работу по глобализации тенге и активов в национальной валюте», - заявила Алия Молдабекова.

По ее мнению, важным положительным событием для внутреннего валютного рынка является повышение 11 августа т.г. суверенного кредитного рейтинга Казахстана международным рейтинговым агентством Moody's с уровня «Ваа3» до «Ваa2» со стабильным прогнозом. Одним из факторов повышения рейтинга Moody's отмечает политику Национального банка по инфляционному таргетированию и режиму плавающего обменного курса, которая оказывает поддержку макроэкономической и внешней устойчивости страны.