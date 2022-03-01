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Нацбанк РК: Базовая ставка – единственный инструмент нашей денежно-кредитной политики

1 Марта 2022 16:00
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Нацбанк РК: Базовая ставка – единственный инструмент нашей денежно-кредитной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Данияр Вагапов ответил на депутатский запрос касательно действующего режима денежно-кредитной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальный банк проводит независимую денежно-кредитную политику в рамках режима инфляционного таргетирования. Инфляционное таргетирование – режим денежно-кредитной политики, при котором конечной целью является ценовая стабильность. Основным и единственным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка является базовая ставка. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде», - сообщил Данияр Вагапов в своем ответе.

По его словам, с переходом на инфляционное таргетирование действующим режимом политики обменного курса является плавающий обменный курс, то есть формирование курса тенге осуществляется на основе рыночного спроса и предложения.

«Национальный банк не вмешивается в процесс курсообразования и не проводит валютные интервенции в целях достижения определенного уровня обменного курса. При этом Национальный банк сохраняет право осуществления валютных интервенций в случае угроз финансовой стабильности системы. В частности, в условиях нарушения нормального функционирования рынка и полного отсутствия продавцов иностранной валюты, проведение валютных интервенций Национального банка способствует быстрому возвращению рыночных механизмов и доверия участников рынка», - заключил представитель Нацбанка.

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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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