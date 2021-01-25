Нацбанк разработал программу исследований на 2021-2022 годы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Республики Казахстан разработал программу исследований на 2021-2022 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа определяет стратегические и среднесрочные исследовательские задачи Национального банка, исходя из его мандата по обеспечению ценовой и финансовой стабильности.

Устойчивое достижение данных целей требует учета множества факторов, формирующих экономическую среду, каналов взаимного влияния, верного понимания вызовов, с которыми сталкивается экономика Казахстана.

Документ состоит из пяти основных разделов: «Подходы к денежно-кредитной политике и макроэкономическая координация», «Аналитический инструментарий макроэкономической политики», «Ликвидность и ценообразование на финансовых и смежных рынках», «Регулирование и развитие финансовых отношений», «Будущее платежной системы».

По каждому разделу сформулированы стратегические направления, требующие всестороннего изучения, и определены наиболее приоритетные исследовательские задачи для деятельности Национального банка на 2021 год.

Разработка и публикация данного документа соответствует лучшей практике ведущих центральных банков и нацелена на повышение информированности общества о вызовах, стоящих перед Национальным банком, усиление уровня общественного дискурса, формирование конструктивной информационно-аналитической среды и направление научного потенциала академического сообщества на поиск ответов на актуальные вопросы экономической политики.