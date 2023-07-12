Нацбанк рассмотрит снижение базовой ставки в августе

СТАНА. КАЗИНФОРМ – При принятии следующего решения Национальный банк Казахстана оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция в Казахстане достигла в июне 14,6% в годовом выражении и снижается четвертый месяц подряд. Особенно уменьшается вклад продовольственной инфляции на фоне более выраженного сезонного фактора. Национальный Банк ожидает замедления инфляции до 11-14% к концу текущего года», - сказал заместитель председатель Национального банка Виталий Тутушкин во время заседания Правительства РК.

По его словам, сдерживающее влияние на инфляцию окажут дальнейшее снижение мировых цен на продовольствие и снижение инфляции в странах-торговых партнерах Казахстана. Проинфляционные риски сохраняются преимущественно со стороны внутренних факторов, среди которых вероятность закрепления инфляционных ожиданий на высоких уровнях, усиление фискального стимулирования, более сильные косвенные эффекты от повышения цен на горюче-смазочные материалы и коммунальные услуги.

«Замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки в будущем. При принятии следующего решения по базовой ставке, которое будет основываться на результатах прогнозного раунда, Национальный Банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки», - заявил Виталий Тутушкин.

В начале июля Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 25 августа 2023 года в 12:00 по времени Астаны.