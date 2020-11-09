Нацбанк провел валютные интервенции на $91,3 млн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабековв высказалась о ситуации на валютном рынке в октябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее мнению, рост заболеваемости COVID-19 во многих странах, введение новых карантинных мер в Европе и неопределенность по поводу выборов Президента в США определяли настроение на мировых финансовых рынках в октябре.

Нацбанку пришлось провести интервенции для недопущения резких дестабилизирующих скачков обменного курса тенге, отметила она.

«Нужно отметить, что для основного экспортного товара нашей страны октябрь выдался тяжелым. Реализация рисков распространения второй волны коронавируса, а также сообщения о быстром наращивании добычи в Ливии и росте запасов топлива в США негативно отразились на котировках нефти. По итогам октября цена на нефть снизилась с 41 до 37,5 доллара за баррель или на 8,5% Сейчас внимание рынков приковано к действиям альянса ОПЕК. Согласно ранее достигнутым договоренностям стран ОПЕК+, предполагается последовательное послабление в сокращениях добычи нефти с января 2021 года и соответствующее постепенное увеличение квот на производство», - отметила она.

Однако на фоне распространения второй волны в начале ноября появились сообщения от России и Саудовской Аравии о рассмотрении возможности ОПЕК+ продления действующих ограничений, либо дополнительных сокращениях, что частично оказало поддержку котировкам.

Динамика на рынке углеводородов являлась основным определяющим фактором для тенге в октябре, сказала Алия Молдабекова. Помимо цены на нефть общие тренды на внешних рынках сказывались на аппетите инвесторов к развивающимся странам, что влияло на динамику валют развивающихся рынков, в том числе и динамику тенге. Курс национальной валюты ослаб за месяц на 0,2% до 432,66 тенге за доллар.

В связи с ограниченностью ресурсов стимулирования экономики пандемия оказывает существенный негативный эффект на экономики многих развивающихся стран. Но ситуация по развивавшимся рынкам неоднородная, ввиду присущих внутренних особенностей. Так, страны азиатского региона более успешно справляются с последствиями пандемии, демонстрируя относительно низкую смертность, восстановление экономической активности в КНР и Южной Корее, нежели страны Латинской Америки.

«Вместе с тем, существуют факторы, которые оказывают влияние на развивающиеся рынки системно, как на отдельный класс активов, что обеспечивает синхронность динамики данных валют. Синхронность валют развивающихся рынков может задаваться как через общий риск-аппетит глобальных инвесторов, так и через относительные цены торгуемых товаров и услуг. То есть в случае глобального обесценения валют развивающихся стран, не ослабнувшие валюты оказываются под давлением из-за относительного удорожания стоимости местных товаров и услуг, а также ослаблением валют торговых партнеров», - сказала зампред Нацбанка.

В октябре на фоне негативного внешнего сентимента и внутренних факторов произошло ослабление валют развивающихся рынков: турецкая лира ослабла на 8%, бразильский реал – на 2,3%, российский рубль – на 2,2%.

«Курс тенге был сравнительно менее подвержен негативной динамике ряда валют развивающихся рынков, что объясняется меньшей волатильностью притоков и оттоков иностранных портфельных инвестиций на нашем финансовом рынке» - сказала Алия Молдабекова.

Также она рассказала о влиянии ситуации на внешних рынках на внутренний рынок, интервенциях Национального банка для недопущения резких дестабилизирующих скачков обменного курса тенге

«Как и ситуация на внешних рынках, динамика тенге в прошлом месяце была разнонаправленной и характеризовалась умеренной волатильностью. Однако, в последние дни октября на фоне резкого снижения цен на энергоносители тенге ощутил значительное давление. Падение стоимости барреля нефти за последнюю неделю месяца было стремительным и наихудшим с апреля 2020 года, котировки упали на 10,3%. В этот период на валютном рынке наблюдалось резкое снижение предложения валюты и низкая ликвидность, в связи с чем Национальный банк проводил валютные интервенции, объем которых составил $91,3 млн. Участие Национального Банка не препятствовало общей рыночной динамике», - отметила она.

Среди благоприятных факторов для валютного рынка необходимо отметить возобновление притока нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг. За октябрь объем такого притока составил 71,8 млрд тенге или порядка $167 млн.