Нацбанк прокомментировал повышение базовой ставки до 13,5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Республики Казахстан принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора при существенном ухудшении геополитической ситуации, которая рассматривалась в рамках негативного сценария и планов антикризисных мер Национального Банка Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБК.

С 24 февраля 2022 года базовая ставка установлена на уровне 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 12,5%.

Денежно-кредитная политика Национального Банка Республики Казахстан, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов. Банки второго уровня обеспечиваются необходимой ликвидностью в рамках инструментов денежно-кредитной политики.

Национальный Банк Республики Казахстан сохраняет приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге, оставляя за собой право проведения валютных интервенций при чрезмерной волатильности для обеспечения стабильности финансовой системы. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора.

По состоянию на 13:00 часов 24 февраля 2022 года Национальный Банк Республики Казахстан провел валютные интервенции на сумму 104 млн. долларов США. За эту неделю валютные интервенции составили 137 млн. долларов США.

Дополнительно будет сообщено о мерах по поддержке тенговых депозитов населения, которые будут реализованы Правительством Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан.

Национальный Банк непрерывно проводит мониторинг ситуации на внутренних денежном и валютном рынках, а также мировых сырьевых рынках и при необходимости примет дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности.

Очередное решение Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 9 марта 2022 года в 15:00 по времени г. Нур-Султан.