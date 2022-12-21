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Нацбанк прогнозирует рекордный рост импорта в 2023 году

21 Декабря 2022, 14:12
Нацбанк прогнозирует рекордный рост импорта в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ожидаемый в 2023 году импорт будет существенным и достигнет своего рекордного значения, превысив уровень 2016 года в два раза. Такой прогноз дает заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБ.

Вместе с тем, в 2024 и 2025 годах ожидается дальнейшее увеличение ввозимых товаров до 54,1 млрд долларов США и 54,6 млрд долларов США, соответственно. Данный рост Акылжан Баймагамбетов в большей степени объясняет следующими факторами.

Во-первых, спрос населения и бизнеса остается стабильным, несмотря на наблюдаемое удорожание зарубежных товаров. Так, по итогам девяти месяцев 2022 года физические поставки импортных товаров выросли на 3,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост в основном пришелся на потребительские и промежуточные товары. В части потребительских непродовольственных товаров дополнительное давление на импорт также оказывается за счет наблюдаемого роста реэкспорта.

Во-вторых, вышеупомянутое увеличение физических поставок при их сокращении из России на 11 % за девять месяцев 2022 года по сравнению с девятью месяцами 2021 года говорит о постепенной переориентации на другие рынки, к примеру, Китай.

В-третьих, планируемые фискальные расходы в среднесрочной перспективе будут стимулировать дальнейший рост импорта промежуточных товаров.


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