Нацбанк  профинансировал антикризисные инициативы на 2,3 трлн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Cоветник председателя Национального банка РК Олжас Тулеуов рассказал о результатах монетарной политики в 2020 году, оптимальном уровне базовой ставки в текущих условиях, влиянии трансфертов из Нацфонда на курсообразование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, 2020 год стал действительно уникальным годом с учетом влияния на мировую экономику пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

«В этой связи центробанкам пришлось стать стимулирующей силой в экономике. И здесь Национальный банк Казахстана не стал исключением. Так, Национальный банк профинансировал антикризисные инициативы на общую сумму до 2,3 трлн тенге, это больше половины от всего объема финансирования государством антикризисных мер в Казахстане за прошлый год», - отметил Олжас Тулеуов.

При этом монетизация экономики за 2020 год или отношение широкой денежной массы к номинальному ВВП страны, по нашим предварительным оценкам, составила 36,8%. Это на 5 п.п. выше показателя за 2019 год и максимальный уровень монетизации казахстанской экономики, начиная с 2017 года. Данные цифры показывают, что Нацбанк обеспечил экономику необходимым объемом ликвидности, нужным для восстановления и роста экономической активности в стране в момент острого кризиса.

«Вместе с тем Нацбанк одновременно работал над выполнением главной цели – обеспечением стабильности цен. Основным инструментом была базовая ставка. По итогам прошлого года инфляция ожидаемо вышла из коридора в 4-6% и составила 7,5%. Но в марте прошлого года прогнозировалось, что инфляция может достигнуть двузначного показателя – 11%. Этот прогноз учитывал случившиеся и ожидаемые шоки на валютном и товарном рынках на фоне пандемии коронавируса», - говорит спикер.

Более низкой инфляции удалось добиться благодаря своевременным мерам – сохранению положительной реальной ставки в экономике и обеспечению инвестиционной и сберегательной привлекательности номинированных в тенге активов.

Также он рассказал о факторах, повлиявших на выход инфляции из коридора 4-6%.

«Основной вклад в инфляцию внесло повышение стоимости на продовольствие. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, прошлый год, в целом, стал рекордным по росту цен на продукты питания во всем мире с 2014 года, что также отразилось на ускорении продовольственной инфляции практически во всех странах. Между тем непродовольственная компонента инфляции в Казахстане, которая в большей степени отражает динамику монетарных факторов и, следовательно, действенность денежно-кредитной политики, весь прошлый год сохранялась на низких с 2015 года значениях около 5,5%», - отметил Олжас Тулеуов.

Ускорение инфляции стало общим трендом для всего региона. Фактический годовой уровень инфляции в государствах ЕАЭС также вышел из коридоров центробанков, а где-то даже достиг многолетних максимумов. Наибольший прирост произошел в Кыргызстане – с 3,1% до 9,7%, или на 6,6 п.п., а наименьший – в Казахстане (на 2,1 п.п. - с 5,4% до 7,5%) и России (на 1,9 п.п. - с 3,0% до 4,9%).

Также он рассказал о предложении снижения базовой ставки, почему Нацбанк против, и поможет ли снижение ставки развитию экономики.

«У Нацбанка нет изначальной безоговорочной позиции или таргета в отношении определенного уровня базовой ставки. Поэтому формулировка о том, что Нацбанк якобы «во что бы то ни было и при любых обстоятельствах против снижения базовой ставки», некорректна. В настоящее время увеличилось внешнее и внутреннее инфляционное давление, возросли риски дальнейшего повышения цен на продовольствие, и, конечно же, сохраняется неопределенность, связанная с распространением коронавирусной инфекции в стране и мире. Именно поэтому текущий уровень базовой ставки в 9,0% отражает стоимость денег в экономике, которая нивелирует текущие и будущие проинфляционные риски и формирует предпосылки к восстановлению и росту экономики», - говорит он.

По его мнению, снижение базовой ставки в Казахстане при текущих условиях даст кратковременный эффект, но несет угрозу финансовой стабильности.

«Мы получим снижение привлекательности тенговых инструментов, давление на тенге, повышенные девальвационные ожидания, рост долларизации депозитов, сокращения фондирования у банков. Появятся дополнительные трудности для финансовой системы, что в конечном итоге не только не оживит экономику и удешевит стоимость кредитных ресурсов, а наоборот, усилит проявление кризисных явлений», - говорит он.

Текущее значение реальной ставки в экономике, то есть номинальной базовой ставки за минусом уровня годовой инфляции, составляет 1,5%. Это заметно ниже равновесного для нашей экономики уровня реальной ставки в 3,5-3,7%. Следовательно, уровень реальной ставки в экономике низкий и является стимулирующим восстановление экономической активности.



