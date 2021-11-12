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Нацбанк продолжит реализацию программ «Экономика простых вещей» и «7-20-25» в 2022 году

12 Ноября 2021 12:41
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Нацбанк продолжит реализацию программ «Экономика простых вещей» и «7-20-25» в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе Конгресса финансистов Казахстана председатель Национального банка Ерболат Досаев остановился на участии Нацбанка в реализации программ поддержки экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальным Банком профинансирована и запущена программа льготного кредитования субъектов предпринимательства в целях поддержки предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях экономики. За время реализации программы более 1,5 тысячи субъектов предпринимательства получили займы на сумму 1,1 трлн тенге. Как мы видим, сегодня практически все сектора экономики находятся в зоне роста, в связи с чем программа будет завершена до 31 декабря текущего года», - сказал Ерболат Досаев.

В целях обеспечения занятости населения и недопущения роста безработицы Национальный Банк принял участие в реализации Дорожной карты занятости через финансирование местных исполнительных органов на возвратной основе на общую сумму 900 млрд тенге. Программа, по словам главы Нацбанка, также будет завершена до конца текущего года.

«Рыночный ипотечный продукт «Баспана хит», который был запущен для стимулирования долгосрочного жилищного кредитования, также завершается в текущем году. На сегодня в рамках данной программы выделено почти 600 млрд тенге – полное освоение плана», - проинформировал глава Нацбанка.

«По поручению Главы государства Национальный Банк продолжит в 2022 году реализацию программы «Экономика простых вещей» (ЭПВ) и программы льготной ипотеки 7-20-25. На сегодня уже в рамках ЭПВ выдано займов на 940 млрд тенге, по 7-20-25 из 1 трлн тенге выделено более 400 млрд тенге», - сообщил Ерболат Досаев.

Напомним, в режиме онлайн проходит IX Конгресс финансистов Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поприветствовал участников мероприятия, направив свое видеообращение.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Финансы   #Ерболат Досаев  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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