16 Июня 2022 18:07

Нацбанк предупреждает казахстанцев об активизации мошенников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана (НБК) сообщает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвестиционными компаниями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Злоумышленники создают мобильные приложения, сайты и рекламные ролики, описывающие программы привлечения средств физических лиц в управление, разработанные совместно с банками второго уровня, Нацбанком РК или другими государственными органами. Подобная реклама – фейк.

Выявленные мошеннические ресурсы и приложения предлагают быструю прибыль на «государственных запасах», «национальных ресурсах» Казахстана или прогнозировании динамики финансового рынка, однако данные возможности доступны только платным участникам подобных программ.

Оставляя заявку на подобном сайте, пользователи идут на риск потери денег: мошенники получают личные данные и, связавшись по телефону, убеждают перевести деньги по нужным реквизитам. Далее процедура возврата денег по авторизованному денежному переводу может быть продолжительной, сложной, а в некоторых случаях – невозможной. При этом, пользователей могут принуждать вкладывать дополнительные деньги, чтобы вернуть вложенные ранее суммы.

Как выявить мошенников, сообщили в Нацбанке РК:

«сайты гарантируют высокую, фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время;

отсутствует какая-либо контактная информация;

используются фотографии и вымышленные высказывания официальных государственных лиц, руководителей государственных органов, национальных компаний; поддельные лицензии или правоустанавливающие документы;

логотипы и наименования государственных органов, банков второго уровня или национальных компаний могут быть реальными. Однако в действительности данные юридические лица, в том числе Национальный банк, не имеют отношения к подобным мошенническим платформам».

Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на «государственных запасах» или «национальных ресурсах».

Перечень организаций, которые на самом деле имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

«Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобными сайтами, мобильными приложениями или же стали жертвой телефонных мошенников – настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательства по факту мошенничества.

Чтобы подтвердить, что Национальный банк не привлекает деньги физических лиц и не является разработчиком «инвестиционных программ» для населения, обратитесь в официальный контакт-центр Нацбанка РК по короткому номеру: 1477 (бесплатно с мобильных телефонов)», - резюмировали в Нацбанке.