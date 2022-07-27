27 Июля 2022 18:49

Нацбанк предупреждает казахстанцев о новых мошеннических схемах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками полиции или работниками Нацбанка. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как проинформировали в Нацбанке, мошенники под предлогом проведения «спецоперации по поимке недобросовестных банковских менеджеров» убеждают граждан оформить кредиты, микрозаймы, а затем перевести деньги на счета третьих лиц.

В некоторых случаях подставные «полицейские» сообщают, что совместно с Национальным банком проводят «спецоперацию», и в качестве подтверждения переадресовывают звонки на подставных «работников Национального банка», отправляют поддельные удостоверения, документы банковских переводов и прочие документы, подтверждающие легитимность выполняемых действий. Это свидетельствует о работе организованной группы мошенников.

Основная цель мошенников – мотивация к оформлению кредита, хищение денежных средств и получение персональных данных, в том числе близких вам людей.

Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных «сотрудников правоохранительной системы» или «работников Национального банка» прервать разговор, не принимать участие в проведении мошеннических действий по «поимке недобросовестных менеджеров банка» и немедленно обратиться в правоохранительные органы.

«Нельзя устанавливать мобильные приложения, раскрывать свои персональные данные, предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора. Н е передавать информацию о банковской карте, логины и пароли к интернет-банкингу, получаемые СМС-коды, свои персональные данные, в том числе близких вам людей; не указывать номер мобильного телефона и не расплачиваться основной банковской картой на малоизвестных или сомнительных сайтах; игнорировать поддельные рекламные сообщения «от лица Национального банка» в социальных сетях и мессенджерах.

В случае получения предложений о перечислении вам или вашим близким денежных средств необходимо проверить цель перевода у официального источника, а также перепроверить, положена ли вам такая выплата», - сообщили в Нацбанке.

Национальный банк не обслуживает физические лица, не проводит денежные расчеты с населением.

Для проверки поступающих запросов или требований к каким-либо действиям необходимо позвонить на официальный номер финансовой организации или банка, посетить финансовое учреждение и переговорить с его сотрудником.

Для консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру: 1477.