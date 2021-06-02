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    10:18, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Нацбанк предупредил об активизации мошенников

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк предупреждает об активизации мошенников, которые представляются работниками Национального Банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок. Счета в Национальном Банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.

    Национальный Банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств. Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия.

    В случае получения подозрительных писем или звонков «от Национального Банка» с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Борьба с преступностью Общество
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