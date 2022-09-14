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Нацбанк предупредил казахстанцев об активизации мошенников

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Сентября 2022, 17:18
Нацбанк предупредил казахстанцев об активизации мошенников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Национального банка РК напомнили, что они не обслуживают физические лица и не проводят денежные расчеты с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Национальный банк РК предупреждает казахстанцев о мошеннической активности. Злоумышленники, представляясь сотрудниками полиции или работниками Национального банка, вводят граждан в заблуждение и убеждают оформлять кредиты, микрозаймы, а также переводить деньги третьим лицам. Подобные схемы могут проводиться под предлогом банковской кампании, цель которой поимка мошенников. В качестве подтверждения легитимности действий переадресовывают звонки на подставных работников Национального банка, отправляют поддельные удостоверения.

Другое направление мошеннической деятельности – программы частных инвестиций, якобы разработанные Национальным банком. На подобных онлайн-платформах размещается недостоверная информация об инвестициях, поддельные лицензии и правоустанавливающие документы», - говорится в сообщении банка.

Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных сотрудников правоохранительной системы или работников Национального банка прервать разговор, не принимать участие в проведении мошеннических операций. Гражданам, которые уже пострадали от противоправных действий, следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Банк также просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону через сервисы AnyDesk и Team Viewer. Никому и ни при каких обстоятельствах не следует переводить деньги на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора – такие переводы сложно вернуть или оспорить.


Нацбанк Казахстана   Банки   Борьба с преступностью   Общество   Мошенничество  
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