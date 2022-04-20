Нацбанк отслеживает влияние антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК оценивает степень влияния антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк в режиме реального времени отслеживает развитие ситуации, оценивает степень влияния антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана и принимает необходимые меры для обеспечения финансовой и ценовой стабильности», - сказал Виталий Тутушкин на пленарном заседании Мажилиса.

Спикер отметил, что в условиях нарастания инфляционного давления Национальный банк проводит дезинфляционную денежно-кредитную политику. Для обеспечения финансовой и ценовой стабильности 24 февраля 2022 года Нацбанк повысил базовую ставку до 13,5%.

«Вслед за повышением базовой ставки увеличены предельные ставки по вкладам населения в тенге, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Также с января 2022 года были повышены максимальные суммы гарантии по вкладам физических лиц до 20 млн тенге. Помимо этого, совместно с Правительством анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета», - заключил Виталий Тутушкин.