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Нацбанк опроверг информацию о выдаче крупного займа одному из казахстанских банков
9 Октября 2019 17:29
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана опровергли информацию о выдаче крупного займа одному из казахстанских банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Указанный в обращении заем Национальным Банком банкам второго уровня не выдавался. Ситуация в банковском секторе в целом стабильная. Банками второго уровня коэффициенты достаточности капитала и ликвидности соблюдаются с большим запасом (коэффициент достаточности капитала к2 в среднем по системе составляет 23% при минимальном значении 8%, коэффициент текущей ликвидности – 1,67 при минимальном значении 0,3)», - сообщили в регуляторе.
Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что Национальный Банк Казахстана якобы выдал крупный заем одному из казахстанских банков.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана,
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