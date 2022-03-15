Нацбанк оценивает степень влияния антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана
«За январь текущего года через платежные системы НБ РК было проведено 4,2 млн транзакций на сумму 52,5 трлн. В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 232,5 тыс. транзакций на сумму 2,9 трлн тенге», - сказал Галымжан Пирматов.
Было отмечено, что за январь 2022 года количество и объем безналичных операций составили 438,5 млн транзакций на сумму 5,4 трлн тенге.
Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме.
«Национальный Банк в режиме реального времени отслеживает развитие ситуации и их влияние на рынки, оценивает степень влияния антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана и принимает меры для обеспечения финансовой и ценовой стабильности», - добавил Галымжан Пирматов.