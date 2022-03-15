НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нацбанк оценивает степень влияния антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За январь текущего года через платежные системы НБ РК было проведено 4,2 млн транзакций на сумму 52,5 трлн. В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 232,5 тыс. транзакций на сумму 2,9 трлн тенге», - сказал Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что за январь 2022 года количество и объем безналичных операций составили 438,5 млн транзакций на сумму 5,4 трлн тенге.

Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме.

«Национальный Банк в режиме реального времени отслеживает развитие ситуации и их влияние на рынки, оценивает степень влияния антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана и принимает меры для обеспечения финансовой и ценовой стабильности», - добавил Галымжан Пирматов.