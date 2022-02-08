Нацбанк обновит оценки инфляции на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В марте Национальный Банк обновит оценки инфляции на 2022 год. Об этом сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил председатель Национального банка, в условиях нарастания внешнего и внутреннего инфляционного давления с середины 2021 года Национальный Банк трижды повысил базовую ставку до 9,75%.

«В результате реализации совместных мер с Правительством по итогам 2021 года инфляция замедлилась с максимума 8,9% в сентябре-октябре до 8,4%.

Однако траектория базовой инфляции указывает на неустойчивость замедления инфляции. Это подтвердилось в январе текущего года, когда инфляция вновь ускорилась до 8,5%. Наблюдая неустойчивость инфляционных процессов, Национальный Банк 24 января текущего года повысил базовую ставку до 10,25%, что будет способствовать возврату инфляции в прогнозируемый коридор 6-6,5% к концу текущего года», - отметил Галымжан Пирматов во время расширенного заседания Правительства.

«В рамках очередного Прогнозного раунда в марте Национальный Банк обновит оценки инфляции на 2022 год. Для дальнейшего снижения роста цен Национальный Банк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики, которая должна сопровождаться системными мерами со стороны Правительства, направленными на недопущение дисбалансов на товарных рынках», - отметил глава Нацбанка.